El Gobierno prevé iniciar dentro de tres meses la construcción del Centro de Convenciones de Santo Domingo, con el comienzo de la demolición del antiguo Hotel Santo Domingo, informó este martes el ministro de Turismo, David Collado.

El funcionario explicó que el proyecto se encuentra en la etapa final de diseño y que actualmente se elaboran los planos estructurales que permitirán iniciar la intervención del inmueble ubicado en el Malecón de la capital.

"Ya se están realizando los planos estructurales para en tres meses arrancar con la demolición del hotel y arrancar este proyecto que le va a cambiar la vida al turismo de la ciudad de Santo Domingo", afirmó durante la presentación de los resultados del sector al mes de mayo.

Collado sostuvo que la capital dominicana carece de una infraestructura adecuada para albergar congresos, convenciones y eventos corporativos de gran escala, una limitación que, a su juicio, ha impedido aprovechar el crecimiento del turismo de reuniones.

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"En este país no hay dónde hacer actividades masivas. Una empresa que tenga cuatro o cinco mil empleados no tiene dónde realizar sus actividades ni sus fiestas navideñas", expresó.

Terreno adquirido por el Estado

El ministro recordó que el Gobierno destinó US$ 18 millones para adquirir 34,000 metros cuadrados de los terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo, una operación realizada a través de Bienes Nacionales.

Explicó que el inmueble había sido tasado en alrededor de US$ 34 millones, por lo que, según dijo, el Estado logró adquirirlo por un valor inferior al estimado.

Indicó que, una vez concluido el proceso administrativo, el terreno será transferido al Consejo de Fomento Turístico para desarrollar el proyecto junto con el Banco de Reservas.

Diseño con asesoría internacional

Collado explicó que el Banco de Reservas contrató el diseño arquitectónico mediante un proceso de licitación en el que participaron universidades como veedoras.

Asimismo, destacó que el proyecto cuenta con la asesoría técnica de IFEMA Madrid, institución especializada en la organización de ferias y congresos internacionales, para definir aspectos operativos como los accesos, las áreas de carga y descarga, la circulación de vehículos y la funcionalidad de los espacios.

Según el ministro, el objetivo es evitar errores de planificación que han limitado el funcionamiento de centros de convenciones construidos en otros países.

"No queremos un elefante blanco. Estamos cuidando que este centro de convenciones nazca con todas las condiciones para recibir congresos, ferias, exposiciones y también grandes espectáculos", sostuvo.

Impulso al turismo de reuniones

Collado afirmó que la construcción del centro permitirá diversificar la oferta turística de Santo Domingo y fortalecer el segmento de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE), considerado uno de los de mayor gasto por visitante.

Indicó que la experiencia internacional muestra que las ciudades que cuentan con una infraestructura de este tipo logran incrementar entre un 6 % y un 7 % la ocupación hotelera.

El ministro enmarcó el proyecto dentro de la estrategia del Gobierno para fortalecer la competitividad turística del país y destacó que, pese al contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, la República Dominicana mantiene un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes.

Aseguró que enero, febrero, marzo, abril y mayo de este año registraron "cifras récord" para el turismo dominicano, resultado que atribuyó a la coordinación entre el sector público y privado y a la promoción internacional del destino.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más