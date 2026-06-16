El turismo dominicano mantiene su ritmo de crecimiento. Entre enero y mayo de este año, la República Dominicana recibió 5,641,659 visitantes, un 8 % más que en el mismo período de 2025, impulsada por el dinamismo del turismo aéreo, informó este martes el ministro de Turismo, David Collado.

Durante la presentación mensual de las estadísticas del sector, el funcionario explicó que 4,147,025 turistas llegaron por vía aérea, cifra que representa un crecimiento de 10.8 % respecto a los primeros cinco meses del año pasado. A ellos se suman 1,494,634 cruceristas, que arribaron por los distintos puertos del país.

Solo en mayo, el país recibió 744,045 turistas por vía aérea, un incremento de 10.4 % frente al mismo mes de 2025, de 9.8 % respecto a 2024, de 19.7 % en comparación con 2023 y de 40.9 % si se toma como referencia el período prepandemia de 2019.

En ese mismo mes también llegaron 139,881 pasajeros en cruceros, consolidando el crecimiento del turismo marítimo.

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"Las llegadas de 4,147,025 turistas por vía aérea y 1,494,634 cruceristas nos permiten alcanzar 5,641,659 visitantes en apenas cinco meses. Es un nuevo récord para el turismo dominicano", afirmó Collado.

Estados Unidos y Canadá lideran la llegada de turistas

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, al aportar el 41 % de los visitantes recibidos en mayo, seguido por Canadá (21 %), Argentina (7 %) y Colombia (5 %).

Completan el grupo de principales mercados Francia, Reino Unido, México, Puerto Rico, Chile y Perú, cada uno con una participación cercana al 2 %.

Punta Cana concentra dos de cada tres llegadas

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana continúa siendo la principal puerta de entrada del turismo al concentrar el 66 % de las llegadas registradas entre enero y mayo.

Le siguen el Aeropuerto Internacional Las Américas, con un 19 %; el Aeropuerto Internacional del Cibao, con un 10 %, y el Aeropuerto Gregorio Luperón, de Puerto Plata, con un 5 %. La Romana y Samaná representaron conjuntamente el 1 % restante.

Durante mayo, Punta Cana también lideró el movimiento de vuelos con el 54 % del total de operaciones, seguido por Las Américas (28 %), Cibao (11 %), Puerto Plata (3 %), El Higüero (2 %) y La Romana y Samaná (1 %).

Alta ocupación hotelera

Collado informó, además, que la ocupación hotelera promedio entre enero y abril superó el 79 %, mientras que el nivel de satisfacción de los visitantes alcanzó 4.5 puntos sobre una escala de cinco.

Según las mediciones del Ministerio de Turismo, el 93 % de los turistas manifestó su intención de regresar al país, mientras que seis de cada diez afirmaron que recomendarían la República Dominicana como destino turístico.

El ministro atribuyó estos resultados al trabajo conjunto entre el sector público y privado y aseguró que, pese al contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y la desaceleración de algunos mercados emisores, el turismo dominicano mantiene un crecimiento sostenido y continúa batiendo récords de llegadas.

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