República Dominicana recibió 56,330 pasajeros de cruceros durante la última semana de octubre, con la llegada de 15 embarcaciones a cuatro terminales portuarias de Pedernales, Puerto Plata y La Romana, informó la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

El movimiento incluyó tres cruceros en la terminal de Cabo Rojo, en Pedernales; 11 en las terminales Taíno Bay y Amber Cove, en Puerto Plata, y uno en el puerto turístico de La Romana.

El director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, afirmó que la llegada de estas embarcaciones contribuye al cumplimiento de las proyecciones del sector, que buscan superar los tres millones de cruceristas durante 2026.

Campos indicó que la institución trabaja en el fortalecimiento de la capacidad operativa de las terminales, la mejora de los servicios portuarios y las condiciones para recibir un mayor flujo de visitantes.

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La actividad también genera movimiento económico en las provincias receptoras, debido al consumo de los cruceristas en excursiones, transporte, establecimientos comerciales y otros servicios vinculados al turismo.

El flujo de visitantes por vía marítima representa una actividad para destinos como Puerto Plata, Pedernales y La Romana, donde las operaciones portuarias conectan a los pasajeros con la oferta turística y comercial de esas localidades.

En Cabo Rojo arribaron las embarcaciones Freedom of the Seas, Norwegian Viva y MSC Poesia, mientras que Taíno Bay recibió cinco cruceros: NCL Luna, Celebrity Beyond, Scarlet Lady, RCCL Allure y NCL Getaway.

Por su parte, Amber Cove registró seis embarcaciones: Caribbean Princess, Eurodam, Carnival Vista, Carnival Mardi Gras, Carnival Magic y Carnival Celebration.

A este movimiento se sumó el Mein Schiff 2, que llegó a la terminal turística de La Romana el viernes 30 de octubre con 2,634 pasajeros a bordo.

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