Las yipetas representaron el 49.6 % de los vehículos importados por República Dominicana entre enero y julio de 2026, una proporción que refleja el peso de esta categoría en el mercado automotor nacional.

Durante los primeros siete meses del año ingresaron al país 84,544 vehículos, un crecimiento de 5.7 % respecto al mismo período de 2025. De ese total, 41,910 correspondieron a yipetas, un aumento interanual de 16.9 %, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA).

La tendencia también se observa en el parque vehicular. El Informe del Parque Vehicular 2025, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), señala que las yipetas registradas aumentaron de 736,171 unidades en 2024 a 797,851 en 2025, para un crecimiento de 8.4 %.

Al cierre de 2025, República Dominicana tenía 6,640,871 vehículos registrados. De estos, el 12 % correspondía a yipetas y el 17.9 % a automóviles.

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El comportamiento de los vehículos de lujo

Las estadísticas de importación también permiten observar diferencias entre los segmentos de lujo y superlujo.

Un estudio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), publicado en noviembre de 2023, analizó las importaciones de vehículos entre 2010 y 2021. El documento encontró que las yipetas representaron el 71.2 % de las importaciones del segmento de lujo, mientras que los automóviles concentraron el 72.8 % del segmento de superlujo.

Estas categorías responden a características distintas. Los vehículos utilitarios deportivos (SUV) de gran tamaño suelen ofrecer mayor espacio interior y versatilidad, mientras que los sedanes de lujo se distinguen por sus prestaciones de confort, insonorización y conducción.

En ambos segmentos, la conectividad, los sistemas de asistencia al conductor y las distintas opciones de motorización forman parte de la evolución tecnológica de la oferta.

Ventas de vehículos de lujo en la región

En el mercado latinoamericano, BMW Group informó que las ventas de modelos de lujo de la marca alcanzaron 1,152 unidades durante 2025, para un crecimiento de 22 % respecto al año anterior.

Entre los modelos destacados por la empresa figuran el BMW Serie 7, el i7, el X7 y el XM.

En ese contexto, Magna recibió el reconocimiento «BMW GKL Top Seller» durante la Convención de Ventas y Mercadeo celebrada en Bogotá, Colombia, por su desempeño comercial con los modelos BMW Serie 7 y BMW X7.

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