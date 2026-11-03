La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) pidió al Congreso Nacional aprobar antes del 5 de noviembre el proyecto que aplaza por dos años la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplada en el nuevo Código Penal.

El presidente de la entidad, mayor general retirado Freddy González Estrada, consideró que las empresas necesitan un período de transición para adaptar sus estructuras internas, capacitar al personal y establecer programas de cumplimiento normativo.

El dirigente empresarial sostuvo que el sector productivo respalda la modernización del sistema de justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, pero advirtió que aplicar el nuevo régimen sin un plazo de adecuación podría afectar la seguridad jurídica de las empresas.

«El empresariado dominicano no rechaza la supervisión ni busca evadir la legalidad; por el contrario, lo que exigimos es un plazo razonable de veinticuatro meses que permita estructurar adecuadamente los programas de cumplimiento (compliance), capacitar al personal y alinear los protocolos de dirección y supervisión corporativa», expresó González Estrada.

El presidente de Adesinc señaló que las empresas de seguridad privada desarrollan operaciones que involucran gestión de riesgos físicos, uso regulado de equipos y cumplimiento de normativas sectoriales.

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Advirtió que la aplicación de sanciones como multas, inhabilitación comercial, cierre de establecimientos o disolución de empresas, sin un período previo de adaptación, podría afectar la estabilidad de empleos formales.

La asociación respaldó la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que también ha planteado la necesidad de extender el plazo para la aplicación de la responsabilidad penal corporativa.

Según González Estrada, la prórroga permitiría que las empresas y el sistema judicial cuenten con pautas claras, mecanismos de supervisión y herramientas de cumplimiento ajustadas al tamaño y la capacidad económica de cada organización.

El presidente de Adesinc también reconoció la iniciativa del senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, quien sometió el proyecto de extensión, y valoró su aprobación en dos lecturas consecutivas en el Senado.

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