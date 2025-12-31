La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) cerrará el año 2025 con un desempeño positivo en materia de recaudación. Se proyectan ingresos acumulados de RD$ 913,141.9 millones, los cuales representan un crecimiento de 7.9 % con relación al 2024.

Esta cifra equivale a un cumplimiento del 100.9 % con relación a la meta establecida por el Presupuesto Reformulado, equivalente a RD$ 8,343.3 millones por encima de lo estimado.

En tanto que el recaudo proyectado en el mes de diciembre es de RD$ 80,325.8 millones para un crecimiento de 15.5 % y RD$ 10,818.5 millones más en comparación a diciembre del 2024. Este monto implica un cumplimiento de 109.7 %, equivalente a RD$ 7,111.9 millones más que lo estimado.

El director general de la DGII, Luis Valdez Veras, afirmó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la gestión tributaria y la efectividad de las estrategias implementadas para promover el cumplimiento voluntario, mejorar los procesos de control y continuar avanzando en la modernización institucional.

En el 2025 en la DGII se pagaron 2,246,970,759.21 de pesos por concepto de 9,017 bonos para viviendas de bajo costo, los cuales benefician a igual número de familias como parte de la política social del gobierno del presidente Luis Abinader.

Otro hecho a destacar es la reducción de la evasión del Itbis a un 36.5 %, su nivel histórico más bajo, según un informe realizado por la DGII junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que evidencia no solo una mayor formalización y cumplimiento por parte de los contribuyentes, sino también la eficiencia de la Administración tributaria en materia de controles, transparencia y modernización.

En el ámbito de la Facturación Electrónica, la institución alcanzó un total de 15,616 contribuyentes emisores electrónicos, de los cuales 6,677 utilizan el Facturador Gratuito y 7,814 se encuentran en proceso de certificación.

Durante este período, se han emitido más de 1,331 millones de comprobantes fiscales electrónicos, y se cuenta con 112 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados.

Asimismo, en abril de 2025 la DGII lanzó el concurso “Pide tu Factura Electrónica y Gana”, iniciativa orientada a fomentar la cultura tributaria y el uso de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF).

Durante el período abril- diciembre se realizaron un total de 36 sorteos, resultando 71 ganadores con la entrega de RD$ 5.1 millones en premios; se registraron más de 355,000 facturas relacionadas a 1,451 emisores electrónicos.

