DGII reitera a instituciones públicas incorporarse a la facturación electrónica

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) celebró una conferencia sobre Facturación Electrónica, en la que participaron 150 instituciones del Estado, como parte de los esfuerzos del gobierno para que todas sus dependencias se acojan a esta modalidad facturación, conforme a lo establecido en la Ley núm. 32-23.

El evento, que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación de Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), estuvo encabezado por el titular de la DGII, Luis Valdez Veras, quien destacó el impacto de la Facturación Electrónica para mejorar la trazabilidad fiscal y reducir los niveles de evasión e informalidad en las operaciones comerciales.

Recordó que, en esa línea, la DGII y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta ordena que las facturas derivadas de los procedimientos de contratación pública sean emitidas de manera electrónica para los fines de pago. Por tanto, llamó a las instituciones del Estado a cumplir con la Ley de Facturación Electrónica, la cual -aseguró- es una de la más moderna de la región.

“Reiteramos que todas las instituciones del Estado deben incorporarse a la Facturación Electrónica; de lo contrario, no podrán realizar ningún tipo de transacción con sus proveedores. Una vez cumplidos los plazos establecidos, ningún proveedor que no esté facturando de manera electrónica no podrá emitir comprobantes fiscales”, enfatizó el funcionario.

Valdez Veras igualmente resaltó el cumplimiento de la ley de parte de los contribuyentes que han estado adoptando la Facturación Electrónica e instó a aquellos a cumplir con la normativa para poder facturar entre empresas y con las instituciones del Estado.

En la conferencia expusieron Yassely Carolina Diloné Santos, gerente de Control de Impuestos del Banreservas, Dolores Martínez, analista de Impuesto, de la Procuraduría General de la República Dominicana, Milagro Oliveros y Leandro Turbi, ambos coordinadores comerciales The Factory HKA Dominicana, proveedor de Servicios de Facturación Electrónica Autorizado.

La actividad estuvo coordinada por el equipo de la Gerencia de Facturación, que dirige Patricia Gil, junto a técnicos de diversas áreas de la institución, en colaboración con CAPGEFI.

Representantes de decenas de instituciones participaron en la conferencia, tales como los ministerios de: Hacienda y Economía, Interior y Policía; Educación; Presidencia (Minpre), Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex); Industria; Comercio y Mipymes (MICM); Cámara de Cuentas; Procuraduría General de la República; Dirección General de Pasaportes; Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana; Jardín Botánico Nacional; Tesorería de la Seguridad Social; Hospital General de la Plaza de la Salud; Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD); Empresa Distribuidora de Electricidad del Este; entre otras.

