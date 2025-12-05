El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de combustibles de consumo masivo con un subsidio de RD$ 173 millones.

En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 10.23 por galón; el gasoil Regular con RD$ 13.83, y el gasoil Óptimo con RD$ 8.79.

Para la semana del 6 al 12 de diciembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; la Gasolina Regular se comercializará a RD$ 272.50 por galón; el Gasoil Regular tendrá un precio de RD$ 224.80 por galón; y el Gasoil Óptimo se ofertará en RD$ 242.10 por galón; mantendrán sus precios invariables.

El Avtur RD$ 197.45 por galón; baja RD$ 4.81.

Kerosene, RD$ 229.20 por galón; baja RD$ 5.00.

Fuel Oíl #6, RD$ 144.63 por galón; baja RD$ 0.11.

Fuel Oíl 1%S, RD$ 161.37 por galón; baja RD$ 0.20.

Gas Licuado de Petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas Natural, RD$ 43.97 por m3; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 63.65, de las publicaciones diarias del Banco Central

