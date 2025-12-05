Desmantelan fraude eléctrico en empresa de Higüey superior a los RD$ 11 millones 

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) en conjunto con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) informó sobre el desmantelamiento de una conexión ilegal en un establecimiento comercial del municipio Higüey, provincia La Altagracia, la cual generaba perjuicios millonarios al Estado dominicano.

Las autoridades revelaron que la intervención se produjo en la empresa Lamarca Foods S.R.L., la cual según señala el informe técnico proyectó una energía no facturada de 1,081 GWh, equivalente a un monto aproximado en pérdidas económicas de RD$ 11,044,314.88.

Asimismo, indican que Lamarca Foods S.R.L. operaba sin contrato ni autorización de la distribuidora, encontrándose en esta situación desde el año 2020.

Estas acciones en las que también participa la Superintendencia de Electricidad (SIE), forman parte de la estrategia permanente de Pgase y Edeeste para combatir el fraude eléctrico, reducir las pérdidas no técnicas y garantizar un servicio seguro, eficiente y conforme a la ley, sin importar el tamaño o tipo de usuario.

Advierten que estas intervenciones se estarán intensificando dentro de toda el área de concesión, colocando una intervención especial en el sector industrial y comercial.

Edeeste reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los recursos del sistema energético, al tiempo de exhortar a la ciudadanía regularizar su contrato eléctrico y a reportar cualquier anomalía a través de sus canales oficiales de atención al cliente.

