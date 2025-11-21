El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de uso masivo durante la semana del 22 al 28 de noviembre, mediante la asignación de un subsidio de RD$ 352.2 millones.

Por lo tanto, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 8.92 por galón; el gasoil Regular con RD$ 34.29; el gasoil Óptimo con RD$ 30.26, y la gasolina Regular con RD$ 10.53.

Precios de los combustibles

Para la semana del 22 al 28 de noviembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 212.86 por galón; sube RD$ 0.20.

Kerosene, RD$ 245.60 por galón; sube RD$ 0.10.

Fueloil #6, RD$ 150.28 por galón; baja RD$ 2.89.

Fueloil 1%S, RD$ 166.93 por galón; baja RD$ 2.17.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 64.22, de las publicaciones diarias del Banco Central.

