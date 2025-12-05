El director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, encabezó un acto de entrega de créditos en el Distrito Nacional, destacando que la institución continúa afianzando su misión de impulsar la inclusión financiera y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, en cumplimiento de la Ley 488-08.

El funcionario explicó que desde noviembre de 2023, la institución ha profundizado estudios económicos y de inteligencia de mercado que han permitido identificar las barreras que enfrentan microempresarios y emprendedores para acceder al crédito formal. Entre estas mencionó la ubicación geográfica, falta de garantías, escasa formación financiera y ausencia de historial crediticio.

Subrayó que Promipyme mantiene una tasa fija “casi diez veces menor” que la del mercado informal, y resaltó el impacto de la participación económica de la mujer, históricamente vinculada a mayores niveles de crecimiento y menores desigualdades.

En ese sentido, destacó la estrategia de la institución de orientar la cartera hacia mujeres emprendedoras, dado que presentan mejores niveles de pago aunque demanden montos más bajos.

Asimismo, anunció que en esta jornada se entregan RD$ 125 millones en créditos a 525 prestatarios, de los cuales el 69 % corresponde a mujeres, lo que calificó como “una muestra clara del liderazgo femenino como motor de desarrollo”.

Gómez Mazara destacó que desde su llegada a la institución se han desembolsado RD$ 14,480 millones, con un 52 % dirigido a negocios liderados por mujeres, reafirmando el compromiso de Promipyme con la sostenibilidad del crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de las familias emprendedoras del país.

