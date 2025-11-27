El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) informó que colocará este mes de noviembre más de RD$ 1,450 millones en créditos productivos, una cifra impulsada por el respaldo del Gobierno Central.

Durante la presentación de su investigación “Banca, Microfinanzas y Crecimiento Económico, un modelo de cointegración con corrección de errores”, el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, detalló que del total, RD$ 950 millones corresponden a recursos de emergencia otorgados por el Ejecutivo y RD$ 500 millones provienen de los ingresos financieros propios de la entidad.

Asimismo, Gómez Mazara destacó que, con el respaldo gubernamental, se alcanzará una colocación de préstamos, indicando que desde su llegada a la institución se han desembolsado RD$ 13,550 millones, de los cuales el 52 % ha beneficiado a negocios liderados por mujeres.

El funcionario informó que la cartera de créditos alcanzaba hasta el 26 de noviembre, RD$ 10,747 millones, un aumento absoluto de RD$ 2,137 millones respecto a enero de 2024, equivalente a un crecimiento de 24.8 %.

Además, prevé que la proyección para finales de año es cerrar cerca de RD$ 11,300 millones, lo que representaría un incremento total de RD$ 2,600 millones y un crecimiento relativo de 31.2 %.

Gómez Mazara informó que Promipyme posee “la cartera de clientes mejor equilibrada del ecosistema dominicano de microcrédito”. La distribución responde de manera proporcional a la demografía: la región Ozama concentra alrededor del 30 % de la población, y los clientes activos de la entidad en esa zona rondan el mismo porcentaje.

Las regiones Cibao Nordeste y Noroeste lideran en intensidad de saldo y flujo relativo respecto a la población y a las unidades mipymes, seguidas por Higuamo y Enriquillo.

