El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual en octubre de 0.58 %, principalmente por los aumentos de los grupos Trasporte y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, los cuales explicaron las dos terceras partes de dicha variación.

El BCRD indica que la inflación interanual medida desde octubre de 2025 hasta octubre de 2026 fue de 5.14 %, ligeramente por encima del 5.12 % observado en el pasado mes de septiembre, debido en gran medida a las presiones inflacionarias asociadas al choque energético global.

En cuanto a la inflación subyacente interanual explica que la misma descendió por tercer mes consecutivo hasta situarse en 4.54 % en octubre de 2026, para una reducción acumulada de 42 puntos básicos respecto al 4.96 % registrado en junio y julio, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0% establecido por el Banco Central. En términos mensuales, el IPC subyacente presentó una variación de 0.45 %.

La entidad monetaria precisó que la inflación subyacente, que permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

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Variación por grupos

Al analizar la evolución mensual del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026, el BCRD detalló que la variación registrada respondió principalmente a los incrementos de precios verificados en los grupos Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Bienes y Servicios Diversos y Restaurantes y Hoteles, los cuales representaron en conjunto el 83.35 % de la inflación del mes.

El grupo Transporte registró una variación de 1.57 %, siendo el de mayor incidencia en la inflación del mes.

Este resultado se fundamenta en los aumentos en los precios de las gasolinas regular y premium y del gasoil, dispuestos por el Gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en un contexto de tres meses consecutivos de incrementos en las cotizaciones internacionales del petróleo, asociados a las persistentes tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Asimismo, contribuyeron las alzas en los precios de los automóviles y en las tarifas de algunos servicios de transporte terrestre. En contraste, se verificaron disminuciones de precios de los pasajes aéreos.

El índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una variación de 0.41 %, debido esencialmente a los incrementos en los precios de los plátanos en todas sus variedades, las batatas, los guandules verdes, los guineos verdes, los huevos, el agua purificada y el arroz, los cuales fueron atenuados por las disminuciones en los precios del pollo fresco, las naranjas, la yuca, la carne corriente de cerdo y los aguacates.

El IPC de Bienes y Servicios Diversos evidenció una tasa de 0.46 %, atribuible a los aumentos de precios en los servicios de cuidado personal, destacándose el corte, lavado y peinado de pelo.

En tanto que el grupo Restaurantes y Hoteles presentó una inflación de 0.48 %, como resultado de los incrementos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, particularmente el plato del día y lo servicios de víveres con acompañamiento.

En cuanto al grupo muebles y artículos para el hogar, la variación mensual de 0.40 % se explica por las alzas en los precios de los bienes para la conservación del hogar y el servicio doméstico. De igual manera reflejó incrementos el rubro de Bebidas Alcohólicas y Tabaco al variar 0.78 %, debido a los aumentos observados en las cervezas envasadas.

Variación en bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables mostró una tasa de 1.03 % en octubre de 2026, asociada a los reajustes en las gasolinas regular y premium, el gasoil, los automóviles y algunos bienes alimenticios. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, este reportó una inflación de 0.13 %.

Incidencia por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas en el mes de octubre respecto a septiembre 2026 muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una variación de 0.65 %, la región Norte o Cibao de 0.61 %, la región Este de 0.43 % y la región Sur de 0.39 %.

Las tasas de inflación más elevadas verificadas en las regiones Ozama y Norte responden principalmente a la incidencia de los incrementos de precios reflejados en los grupos Transporte y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, mientras que las reducciones de precios observadas en el pollo fresco moderaron la inflación de los alimentos en las regiones Este y Sur, contribuyendo a menores tasas de inflación en ambas regiones.

Medición por quintiles

Los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos reflejaron tasas de inflación de 0.43 % en el quintil 1,0.50 % en el quintil 2 y 0.52 % en el quintil 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.65 % y 0.71 %, respectivamente, impulsadas por los incrementos de precios del grupo Transporte.

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