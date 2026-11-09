El Larimar dominicano contará con un registro digital que permitirá rastrear cada pieza desde el pozo donde fue extraída en Barahona hasta su destino final como joya o pieza de arte, una iniciativa cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2027.

El proyecto es desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y otras instituciones que integran el Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Larimar Barahona".

La plataforma almacenará información sobre el mineral extraído y asignará códigos únicos por lotes para documentar su recorrido a través de las distintas etapas de la cadena de valor.

La directora de Promoción Minera del MEM y presidenta del Consejo Regulador, Golye Latoufe, explicó que el proceso comenzará en la mina, donde cada pieza será identificada con el número del pozo del que fue extraída. Luego se incorporarán caracteres o imágenes registrados durante su procesamiento y transformación.

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"Al Larimar se le hará un grabado que puede durar 100 años y eso se va a enlazar con la plataforma; va a ser totalmente rastreable en manos de quién está y por cuáles manos pasó, desde la mina cuando se extrajo hasta su corte y su transformación hasta su destino final como joya o como pieza de arte", explicó la funcionaria.

El sistema busca ofrecer garantías sobre la autenticidad y procedencia de la piedra, además de fortalecer los controles sobre su comercialización y los estándares medioambientales, de sostenibilidad y seguridad aplicables a su extracción y transformación.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Onapi, institución que gestiona los registros de marcas, diseños industriales y otros derechos de propiedad industrial relacionados con los productos elaborados a partir del Larimar.

Latoufe indicó que los titulares del derecho de uso de la Denominación de Origen deben estar previamente registrados en Onapi y que sus certificados incluyen un código QR que puede validarse en el portal institucional.

Larimar protegido en 29 países

La Denominación de Origen «Larimar Barahona» cuenta con registro en 29 países, mientras que su inscripción está en proceso en China, India, Estados Unidos y Ecuador, informó Latoufe.

Para 2027 también se contempla gestionar su incorporación en Alemania, un procedimiento que permitiría extender la protección a toda la Unión Europea.

El Registro Internacional de la Denominación de Origen «Larimar Barahona» fue otorgado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y entregado el 24 de julio de 2025 al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, por el director general de Onapi, Salvador Ramos.

La protección busca evitar el uso indebido de la denominación y establecer garantías para que los productos comercializados bajo ese nombre cumplan con los requisitos de autenticidad y calidad.

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