La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) informó que el 35 % de su cartera hipotecaria está destinado a dominicanos residentes en el extranjero, un segmento que representa una parte importante de su actividad de financiamiento para la adquisición de viviendas en la República Dominicana.

El dato fue presentado por Gustavo Ariza durante la Feria Inmobiliaria de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), celebrada en Madrid, España, con el respaldo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

APAP reporta una cartera hipotecaria superior a RD$66,000 millones

Ariza señaló que la entidad ocupa el tercer lugar entre las instituciones financieras del país por volumen de cartera hipotecaria y el primero entre las asociaciones de ahorros y préstamos.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el ejecutivo, la cartera hipotecaria de APAP supera los RD$66,000 millones. Sin embargo, la entidad no detalló durante la actividad el monto absoluto que representan los préstamos concedidos a dominicanos residentes en el exterior ni su distribución por países.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ejecutivo sostuvo que la comunidad dominicana fuera del país constituye un segmento con potencial para el mercado inmobiliario nacional, debido a su interés en adquirir propiedades y mantener inversiones patrimoniales en la República Dominicana.

Digitalización y financiamiento para dominicanos en el exterior

Entre los aspectos destacados por APAP figura la digitalización de los procesos hipotecarios, una herramienta que, según la entidad, busca facilitar las solicitudes de financiamiento y reducir las gestiones necesarias para adquirir una vivienda desde el extranjero.

Ariza también planteó la importancia de la coordinación entre constructoras, inversionistas, instituciones financieras y organismos gubernamentales para ampliar las posibilidades de acceso a viviendas.

La participación de APAP en la Semana Dominicana en España y en la feria de ACOPROVI forma parte de sus actividades de vinculación con la diáspora dominicana y de promoción de sus servicios hipotecarios.

La diáspora como mercado para el sector inmobiliario

La celebración de ferias inmobiliarias en el exterior busca conectar a los dominicanos residentes fuera del país con proyectos habitacionales disponibles en territorio nacional.

En ese mercado participan entidades financieras, constructoras y promotores inmobiliarios que ofrecen alternativas para adquirir propiedades desde otros países.

No obstante, el porcentaje de la cartera hipotecaria destinado a este segmento, aunque significativo según APAP, no permite determinar por sí solo cuántos dominicanos en el exterior han adquirido viviendas, el valor promedio de los préstamos ni el comportamiento de la demanda inmobiliaria de la diáspora.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más