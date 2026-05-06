El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, dijo que los financiamientos de la institución financiera concedidos a productores y factorías de arroz, a través de su Programa de Pignoración, garantizan que la oferta del cereal llegue a las familias dominicanas a precios asequibles.

Aguilera refirió que el arroz es el principal producto agrícola presente en la alimentación diaria de los dominicanos, por lo que Banreservas respalda su producción y la sostenibilidad de los productores nacionales.

“Cuando escucho a los productores, hombres y mujeres que dignifican nuestros campos y hacen posible la producción arrocera en el país, reafirmamos el compromiso de respaldar sus sembradíos con financiamientos a tasas de interés blandas para que estos alimentos lleguen a las mesas de los dominicanos al mejor precio”, expresó.

Para la actual cosecha, Banreservas dispuso RD$ 12,000 millones, a una tasa preferencial de un 7 %, en beneficio de cientos molineros y productores en todo el país.

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Aguilera enfatizó que Banreservas ha destinado RD$ 90,000 millones a través de su Programa de Pignoración de Arroz, con tasas preferenciales que han garantizado la soberanía alimentaria en la sociedad dominicana.

Agregó que las excepcionales condiciones de financiamientos que Banreservas redirecciona al sector arrocero es la principal causa de estabilidad en los precios accesibles para la población, reflejados en la oferta del producto en el mercado local.

Enfatizó que los productores dominicanos han mostrado un compromiso admirable para asegurar la presencia del cereal y suplir la demanda de los ciudadanos, además de cumplir religiosamente con el pago de sus compromisos financieros.

Banreservas ha sido el principal aliado del sector, posibilitando el acceso a recursos con excelentes condiciones que garantizan estabilidad en los precios para el consumidor final, según los productores Manuel Tavárez Mirabal, Santiago Estévez, Jesús Coronado y Luis Leonardo Félix.

Aseguran que la relación de negocios entre el Banco de Reservas y los productores de arroz garantiza certidumbre al mercado y afianza la producción agrícola nacional, como uno de los rubros más importantes de la economía dominicana.

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