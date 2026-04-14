La Mesa del Diálogo y Representación Cristiana presentó una propuesta de implementación nacional orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, la soberanía productiva y la estabilidad económica del pueblo dominicano.

La iniciativa surge en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos y disrupciones en las cadenas de suministro, factores que han impactado directamente el costo de los fertilizantes y, en consecuencia, el precio de los alimentos en el país.

La propuesta contempla una inversión estimada entre US$ 50 y US$ 55 millones, destinada principalmente a la creación de la reserva estratégica nacional y su infraestructura logística.

El proyecto “Plan nacional estratégico con implementación real” contempla medidas medibles y ejecutables en distintos plazos con el objetivo de reducir la vulnerabilidad del sector agrícola dominicano ante crisis globales.

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Entre las propuestas destacan:

Diversificación de proveedores (0–6 meses)

Acuerdos bilaterales con países como China, Estados Unidos, Canadá y Marruecos, junto a un modelo mixto público-privado para la importación y distribución de fertilizantes.

Producción local (12–24 meses)

Desarrollo de plantas de compostaje y un programa nacional de biofertilizantes en alianza con instituciones de investigación.

Reserva estratégica nacional (prioridad)

Creación de una capacidad de almacenamiento de hasta 90,000 toneladas métricas, equivalente a cuatro meses de consumo nacional.

Subsidios inteligentes

Dirigidos a pequeños y medianos productores para mejorar la eficiencia y reducir desperdicios.

Diplomacia económica activa

Fortalecimiento de acuerdos internacionales de suministro estable.

Modernización agrícola (12–36 meses)

Implementación de agricultura de precisión y optimización del uso de fertilizantes.

Capacitación continua

Programas de formación, asistencia técnica y transferencia tecnológica.

Esta inversión permitiría

Estabilizar los precios de los alimentos

Proteger la producción agrícola nacional

Reducir la dependencia de mercados externos

Fortalecer la capacidad de respuesta ante crisis internacionales

El plan plantea un modelo mixto que integraría:

El Estado dominicano (coordinación y regulación)

El sector privado (operación y logística)

El sector académico (innovación e investigación)

El director de la Pastoral Política, Apóstol Johnnie Martínez, hizo un llamado a la unidad nacional para impulsar esta iniciativa:

“República Dominicana puede prepararse, anticiparse y protegerse. Una nación que almacena hoy, no entra en crisis mañana”.

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