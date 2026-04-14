El plan del gobierno ante el contexto internacional y su impacto en la economía dominicana, consiste en proteger el bolsillo de la gente y la capacidad productiva, afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón.

Al presentar la estrategia para el desarrollo productivo en un encuentro con el sector industrial en la AIRD, el ministro advirtió qué hay que tener cuidado con el alza de los precios y que por eso el gobierno ha destinado muchos recursos en subsidio para los combustibles.

"Sobre la crisis, el plan que tenemos es muy simple: hay que garantizar la estabilidad de este país y la única manera de hacerlo es proteger el bolsillo de nuestra gente" , sostuvo

Indicó que el primer punto del plan es parar el alza de los precios para proteger el bolsillo de la población "Esa es la primer fase del plan, por eso hemos buscado 8 mil millones de pesos como Dios nos ha ayudado".

Enfatizó a los industriales que es por eso que deben pactar" cómo nos vamos a defender de esa escala inflacionaria que existe, que es mundial, pero tenemos que reconocer la primera parte del plan".

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La segunda parte del plan, según Lovatón es proteger la capacidad productiva del país. "Nosotros tenemos que ir en ayuda de todo el que produce aquí para protegerlo".

Recordó que este jueves habrá otra reunión con el sector empresarial para seguir con el diálogo en busca de soluciones conjuntas ante el impacto del conflicto en medio oriente.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más