El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Manuel Crespo, lanzó duras críticas contra el Gobierno del presidente Luis Abinader al denunciar lo que calificó como una crisis alimentaria que está transformando los hábitos de consumo de la población dominicana. Según Crespo, las familias han pasado de realizar tres comidas diarias a apenas una o dos, producto del encarecimiento sostenido de los productos de la canasta básica.

"Ahora se come una o dos veces al día"

Las declaraciones de Crespo apuntan directamente a la gestión del Gobierno en materia de seguridad alimentaria. El dirigente político acusó a la administración de Abinader de ser responsable de un cambio drástico en la forma en que los dominicanos se alimentan, al no haber implementado medidas eficaces para contener el alza de los precios.

Para Crespo, la situación no es coyuntural sino el resultado de políticas que, desde 2020, han debilitado el aparato productivo nacional. En declaraciones previas el dirigente ya había denunciado que el Gobierno estaría "desmantelando el sector agropecuario y el aparato productivo nacional" mediante la autorización de importaciones que desplazan la producción local y benefician a personas cercanas al poder.

Una crisis que se profundiza

Las denuncias de Crespo se producen en un contexto de creciente malestar social por el alto costo de la vida en República Dominicana. La canasta básica familiar aumentó cerca de un 5% en febrero de 2026, con un incremento de RD$2,175, golpeando especialmente a los hogares de menores ingresos.

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En el Cibao, amas de casa han denunciado que mil pesos ya no alcanzan para comprar arroz, habichuelas, huevos y pollo, mientras que la crisis en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han añadido presión sobre los precios internacionales de alimentos y fertilizantes, según alertó la FAO.

La oposición cierra filas

Las declaraciones de Crespo se suman a las voces de otros dirigentes opositores. El expresidente Danilo Medina advirtió que la población "no soporta más sacrificios" ante la crisis derivada del conflicto internacional, mientras que el PLD ha propuesto un plan de emergencia agrícola para enfrentar la situación. Desde Fuerza del Pueblo, Rafael Paz también señaló que "el dinero ya no alcanza" y detalló que productos como el arroz han subido entre 80% y 100%, el pollo más de 100% y la carne de res más de 120% desde 2020.

La respuesta del Gobierno

Frente a las críticas, el presidente Abinader se reunió con representantes del sector empresarial y aseguró que no existen "razones fundamentales" para incrementos significativos en los precios de los alimentos. El Gobierno ha implementado subsidios al GLP, un subsidio parcial a las gasolinas y destinó mil millones de pesos para financiar fertilizantes, medidas que la oposición considera insuficientes.

En marzo, el Congreso firmó el Pacto Parlamentario "Alimentación Primero", una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, aunque sectores críticos cuestionan si las acciones legislativas se traducirán en alivio real para las familias.

La denuncia de Manuel Crespo pone nuevamente sobre la mesa un debate que trasciende lo político: si la República Dominicana está en condiciones de garantizar la alimentación adecuada de su población en medio de una tormenta económica global.

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