El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la República Dominicana mantiene su capacidad de atraer inversión extranjera directa (IED) pese a la incertidumbre global asociada a conflictos bélicos y otros factores que afectan los flujos de capital.

Aguilera citó un informe del Banco Central, que indica que en el primer trimestre de 2026 la IED habría alcanzado US$ 1,536.7 millones, un aumento de US$ 92.2 millones frente al mismo periodo del año anterior.

“Un dato sobre el que debemos enfatizar es que, del monto de la IED en el período, US$ 1,046 millones corresponden a nuevos aportes de capital por parte de los inversionistas, lo que pone de manifiesto el interés que los inversores extranjeros tienen por nuestro país”, sostuvo.

El ejecutivo bancario señaló que el crecimiento sostenido de la IED en los últimos años responde, a su juicio, a un entorno de mayor confianza para los inversionistas, sustentado en políticas públicas transparentes y en el fortalecimiento de la seguridad jurídica.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese sentido, aseguró que la administración del presidente Luis Abinader contribuye a que los inversionistas proyecten estabilidad y oportunidades a futuro en el país.

IED en la región: referencia a advertencias de la Unctad

Aguilera indicó que estos resultados se registran en un contexto en el que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) ha señalado una tendencia a la baja de la inversión en la región.

“Nos alienta que, contrario a la advertencia de la Unctad, nuestro país continúe a la vanguardia en la captación de inversión extranjera directa”, afirmó.

Turismo e inversión extranjera

Al referirse a la distribución sectorial divulgada por el Banco Central, Aguilera resaltó que el turismo habría concentrado 22.5% de los ingresos de IED, y lo definió como uno de los sectores más dinámicos de la economía.

También aseguró que Banreservas mantiene una posición de liderazgo en el financiamiento del sector, con una estrategia orientada a diversificar la oferta turística y ampliar el alcance territorial del desarrollo.

Aguilera expresó satisfacción por las proyecciones para 2026, cuando —según lo planteado— se espera que la IED ronde los US$ 5,200 millones, por encima de los US$ 5,032.3 millones reportados para 2025.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más