El clima hoy en República Dominicana estará marcado por condiciones inestables, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). Para este lunes 27 de abril, se prevén aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

De acuerdo con el informe, una vaguada en distintos niveles de la troposfera, combinada con el calentamiento diurno, generará un aumento significativo de la nubosidad durante la tarde.

¿Cómo estará el clima hoy lunes en República Dominicana?

Durante la mañana, el clima hoy en República Dominicana se mantendrá mayormente soleado, con pocas lluvias en gran parte del territorio.

Sin embargo, podrían registrarse chubascos aislados en el litoral costero del Caribe debido al arrastre de nubes por el viento.

1 de 1 | El COE mantiene 3 provincias en alerta amarilla y 9 en verde, debido a que el Indomet e INDRHI, establecen que en horas de la tarde, producto de los efectos de la vaguada y el ciclo diurno, volverán a presentarse incrementos nubosos que descargarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

En alerta amarilla están:

  • María Trinidad Sánchez
  • La Vega
  • Santiago

En alerta verde están:

  • Santiago Rodríguez
  • Espaillat
  • Duarte (en especial el Bajo Yuna)
  • Sánchez Ramírez
  • San Cristóbal
  • Peravia
  • Hermanas Mirabal
  • Monseñor Nouel
  • Puerto Plata

¿Qué dice Meteorología y el COE para hoy?

Para la tarde, el panorama cambiará.

El Indomet explica que se producirán aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en regiones como el valle del Cibao, el noreste, la llanura oriental, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Clima en Santo Domingo hoy

En cuanto al clima en Santo Domingo, se espera un ambiente caluroso en horas de la mañana, con incrementos nubosos en la tarde que podrían generar lluvias pasajeras, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Provincias bajo alerta y aviso meteorológico

El Indomet mantiene varias provincias bajo vigilancia debido a las condiciones del tiempo.

  • En alerta meteorológica: Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.
  • En aviso meteorológico: La Vega, Santiago y María Trinidad Sánchez.

Estas medidas responden al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C
Máximas: entre 29 °C y 31 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

MIRA TAMBIÉN

Provincias con mayor incidencia de lluvias

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

  • Monseñor Nouel
  • María Trinidad Sánchez
  • Samaná
  • La Vega
  • Hato Mayor
  • El Seibo
  • La Altagracia
  • Sánchez Ramírez
  • Duarte
  • Hermanas Mirabal
  • Espaillat
  • Puerto Plata
  • Santiago
  • Valverde
  • Santiago Rodríguez
  • Elías Piña
  • Dajabón

Pronóstico por períodos

Hoy lunes 27 de abril: ambiente mayormente soleado en la mañana, con incrementos nubosos en la tarde.

Tarde: aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.

Noche: las lluvias tenderán a disminuir gradualmente.

EN ESTA NOTA

Clima de hoy COE INDOMET

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