El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes predominará un ambiente poco nuboso y con escasas lluvias durante las horas de la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde, la incidencia de una vaguada, combinada con los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico, provocará incrementos nubosos con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del país.

Además, se mantienen niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente de nubes dispersas a medio nublado, con pocas lluvias durante gran parte del día.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Este: nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado.

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Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en horas de la tarde sobre provincias como:

Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón y San Juan.

Pronóstico por periodos

Mañana (hoy): ambiente mayormente soleado en la mañana, con incrementos nubosos en la tarde.

Tarde: aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.

Noche: las lluvias tenderán a disminuir gradualmente.

Alertas meteorológicas vigentes

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó los niveles de alerta y aviso meteorológico.

Las provincias en alerta son: Duarte, Valverde, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

Las provincias en aviso son: Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago y María Trinidad Sánchez.

Las provincias con alertas descontinuadas son: Elías Piña y Monte Cristi.

Estas medidas responden al riesgo de inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias previstas en las próximas 24 a 48 horas.

Cabe destacar que más temprano el domingo, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) había informado que se mantenían 7 provincias en alerta amarilla y 13 provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a los efectos de la vaguada y el ciclo diurno.

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución por posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

Sensación térmica

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales:

Temperaturas: entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas; más frescas en áreas montañosas.

Estaciones: período lluvioso (mayo–noviembre) y período más seco (diciembre–abril).

Lluvias: aguaceros intensos de corta duración, con tronadas.

Temporada ciclónica: de junio a noviembre.

Sensación térmica: elevada en zonas urbanas por la humedad.

En resumen, se trata de un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por los sistemas atmosféricos del Caribe.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más