El evento Esgrafiado 360 reunió a especialistas del ámbito ambiental, empresarial y académico para analizar los principales desafíos en materia de sostenibilidad en República Dominicana. Durante el encuentro, participaron Alejandro Conejo, Luis Carvajal, Edwin, Eli y Max, quienes coincidieron en la necesidad de replantear el modelo de desarrollo actual para garantizar un equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social.

Alianzas público-privadas bajo la lupa

Uno de los ejes centrales del debate fue el rol de las alianzas público-privadas, donde se planteó la existencia de posibles asimetrías que podrían favorecer al sector privado si no existe una regulación adecuada. Los panelistas destacaron que el Estado debe mantener su papel normativo y de vigilancia, asegurando que estas relaciones respondan al bien común. En ese sentido, se insistió en que la transparencia, el cumplimiento regulatorio y la supervisión constante son claves para evitar desviaciones que puedan afectar a la sociedad.

Esgrafiado 360, realizado el 24 de abril de 2026. Foto: Nestor Piron.

Sostenibilidad y estándares internacionales

En cuanto a la adopción de estándares internacionales, señalaron que estos solo son efectivos si se respetan las leyes locales. Los expertos advirtieron sobre prácticas empresariales que, pese a cumplir con certificaciones internacionales, podrían estar violando normativas nacionales, lo que evidencia debilidades en la fiscalización. Además, se debatió sobre la falta de obligatoriedad en muchos acuerdos ambientales globales, lo que contrasta con otros marcos internacionales que sí contemplan sanciones, como los comerciales.

Innovación tecnológica y desarrollo sostenible

La innovación tecnológica fue presentada como una herramienta clave para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. El uso de inteligencia artificial, el análisis de datos y nuevas tecnologías en la gestión de residuos han permitido avances significativos en el país, como el aumento en la valorización de desechos. Sin embargo, también se advirtió sobre el riesgo de depender exclusivamente de la tecnología sin transformar el modelo de desarrollo, señalando que los cambios deben ser también sociales y éticos.

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Desafíos en materia ASG

Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) ocuparon un lugar importante en la discusión. Se los participantes destacaron la necesidad de integrar estos principios en la toma de decisiones empresariales, desde la alta dirección, para garantizar resultados sostenibles. Asimismo, se subrayó que la educación y la formación de nuevas generaciones con mayor conciencia ambiental son fundamentales para enfrentar los retos futuros.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y compromisos empresariales

Otro de los temas clave abordados fue la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como guía para la gestión de riesgos y la sostenibilidad de los negocios. Los panelistas explicaron que estos objetivos abarcan áreas como la reducción de la pobreza, la equidad social, el desarrollo industrial y la protección del medio ambiente, sirviendo como referencia para que las empresas se alineen con estándares globales y mantengan su competitividad en mercados internacionales.

En ese mismo orden, se destacó que, aunque los ODS han sido objeto de críticas y campañas de desinformación, representan una agenda fundamental para el desarrollo sostenible y deben ser asumidos tanto por el sector público como privado. En ese sentido, se llamó a las empresas a incorporar estos criterios en sus planes estratégicos, operativos y presupuestarios, estableciendo indicadores claros que permitan medir avances en sostenibilidad.

Durante el evento los profesionales abordaron los compromisos empresariales en materia de reportes de sostenibilidad, donde se resaltó la necesidad de incluir criterios ASG, normas internacionales y objetivos globales en los informes no financieros. Se enfatizó que el cumplimiento de normativas locales, como la regulación sobre plásticos de un solo uso, así como la implementación de políticas internas sostenibles, son pasos clave para garantizar un impacto positivo a largo plazo.

Gestión de residuos y políticas públicas

Otro de los temas abordados fue la gestión de residuos sólidos y el impacto de la normativa vigente en el país. Se explicó que, aunque el impuesto aplicado ha generado debates en el sector empresarial, también ha permitido avances en la disposición final de los desechos, incrementando significativamente el uso de rellenos sanitarios y reduciendo los vertederos a cielo abierto. Las autoridades y el sector privado mantienen conversaciones para lograr un modelo más equitativo que incentive mejores prácticas sin afectar la competitividad.