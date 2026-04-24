El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la combinación de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el flujo de viento cálido y húmedo del sur generará incrementos nubosos con aguaceros muy fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas y posibles granizadas en distintas provincias del país, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Además, se modifican los niveles de avisos y alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. También se mantienen recomendaciones marítimas en la costa Atlántica, donde se exhorta a embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar con precaución debido a oleaje anormal, visibilidad reducida y descargas eléctricas.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente variable, con nublados ocasionales, chubascos dispersos y algunas tronadas aisladas.

Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: medio nublado con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: nublado en ocasiones con chubascos y tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: nublado en ocasiones con chubascos dispersos.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas distanciadas.

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Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán más intensas sobre provincias como:

Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Valverde, Barahona, Azua, Peravia, Elías Piña, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, Duarte y Dajabón.

Pronóstico por periodos

Mañana (sábado): condiciones mayormente soleadas en la mañana, con chubascos aislados en el litoral Caribeño. En la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.

Tarde (hoy): aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

Noche: continuarán las lluvias en varias localidades, con tendencia a disminuir gradualmente en la madrugada.

Alertas meteorológicas vigentes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 9 provincias en alerta amarilla y 11 provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el INDRHI informaron que el sistema frontal ha entrado en un proceso de gradual disipación sobre el país, aunque parte de su estructura nubosa continúa generando lluvias débiles a moderadas.

En alerta amarilla: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega y Santiago. En alerta verde: Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan, Azua, San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, Hato Mayor y San Pedro de Macorís, además del Distrito Nacional.

Estas medidas responden al riesgo de inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias previstas en las próximas 24 a 48 horas.

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con extrema precaución debido a visibilidad reducida, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y no aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

Sensación térmica

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en horas de la noche y la madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas, debido al viento del este/sureste.

¿Cómo es el clima en la República Dominicana?

El clima en la República Dominicana es tropical, lo que significa que se caracteriza por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como ondas tropicales, vaguadas y frentes fríos.

En términos generales:

Temperaturas: oscilan entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas. En áreas montañosas, como Constanza o Jarabacoa , pueden descender a 15 °C o menos , especialmente en la madrugada.

oscilan entre en zonas bajas. En áreas montañosas, como o , pueden descender a , especialmente en la madrugada. Estaciones: no hay estaciones marcadas como en países templados, pero sí se distinguen dos períodos: Época lluviosa: mayo–noviembre (más activa en mayo y octubre). Época más seca: diciembre–abril .

no hay estaciones marcadas como en países templados, pero sí se distinguen dos períodos: Lluvias: suelen presentarse en forma de aguaceros intensos , de corta duración, acompañados de tronadas .

suelen presentarse en forma de , de corta duración, acompañados de . Temporada ciclónica: de junio a noviembre , con mayor actividad entre agosto y octubre .

de , con mayor actividad entre . Sensación térmica: puede ser elevada por la humedad, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago.

En resumen, es un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por el relieve montañoso y los sistemas atmosféricos del Caribe.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más