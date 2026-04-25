Pronóstico del tiempo en República Dominicana: clima para hoy, sábado 25 de abril de 2026

Vaguada y viento cálido favorecerán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias durante este sábado.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, aunque en horas de la mañana predominarán condiciones mayormente soleadas en gran parte del país, en la tarde se desarrollarán incrementos nubosos significativos que darán lugar a aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

¿Dónde lloverá más este sábado?

Las lluvias serán más frecuentes e intensas durante la tarde y primeras horas de la noche en provincias del norte y nordeste del país, así como en zonas montañosas.

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Entre las demarcaciones con mayor incidencia de precipitaciones se encuentran Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez y Elías Piña, donde se prevén tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociadas a la vaguada.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se espera un ambiente mayormente soleado en la mañana, con incrementos nubosos ocasionales en la tarde que podrían generar chubascos aislados.

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas con aumentos puntuales.

Temperaturas (referencia para el Gran Santo Domingo)

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 29 °C y 31 °C

Alertas y avisos meteorológicos vigentes

El COE mantiene 09 provincias en alerta amarilla y 11 y el Distrito Nacional en verde, debido a que Indomet e INDRHI, establecen,que el sistema frontal ha entrado en un proceso de gradual disipación sobre el país; parte de su estructura nubosa produce lluvias débiles a moderadas.

En alerta amarilla están:

Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Santiago, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega

En alerta verde:

San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia, Valverde

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Recomendación marítima

En la costa atlántica, el Instituto Dominicano de Meteorología recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución, debido a visibilidad reducida por aguaceros, ráfagas de viento, oleaje localmente alto y descargas eléctricas.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias.