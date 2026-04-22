Sánchez sostuvo que la decisión de llevar la cita a República Dominicana responde a un doble diagnóstico: la alta exposición del Caribe a los efectos del cambio climático y el creciente desarrollo de instrumentos financieros sostenibles en el país. En ese marco, recordó que durante la jornada participó el ministro de Ambiente, Paíno Henríquez, y se subrayó que “Dominicana y el Caribe” se encuentran entre las regiones más expuestas a consecuencias que incluyen huracanes más fuertes y alteraciones vinculadas al aumento de corrientes de agua, en un escenario de mayor riesgo climático.

Por esa razón, explicó, esta edición se diseñó con un foco específico: resiliencia. “Queremos crear entornos resilientes, economías resilientes que aguanten estos cambios y se adapten a las nuevas realidades que van a venir”, indicó. En la visión de Climate Bonds, el concepto no se limita a la infraestructura, sino que también implica capacidades financieras e institucionales para sostener inversiones de largo plazo en adaptación y mitigación.

Sánchez destacó avances dominicanos: emisión de bono verde (pionera en el Caribe, según afirmó), bono soberano verde y lanzamiento de una taxonomía verde, siendo la primera del Caribe, según indicó.

Desde el ángulo económico, Sánchez remarcó el peso de República Dominicana en el Caribe y sugirió que podría jugar un rol articulador. “Dominicana, siendo la economía más grande del Caribe, es tan importante. Yo considero que puede ser un hub de las finanzas sostenibles de la región”, afirmó, al vincular la escala del país con la posibilidad de atraer capital para proyectos verdes y sociales.

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El representante de Climate Bonds enmarcó el debate en lo que definió como finanzas sostenibles: instrumentos que permiten movilizar capital para cubrir necesidades asociadas al cambio climático. Entre ellos, mencionó bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, herramientas que se han expandido en la región como alternativas para canalizar recursos hacia proyectos con objetivos medibles.

En ese punto, destacó que el país ha mostrado señales tempranas en el Caribe: según afirmó, fue la primera economía del Caribe en emitir un bono verde, y en el plano normativo dio un paso relevante con el lanzamiento reciente de una taxonomía verde, que calificó como “uno de los grandes hitos” y la primera taxonomía del Caribe. Para Sánchez, estas herramientas ayudan a ordenar el mercado, establecer definiciones y elevar estándares, un factor clave para ganar credibilidad ante inversores.

Sin embargo, también advirtió que persisten desafíos para escalar el financiamiento sostenible en la región. Consultado sobre los retos, respondió que se necesita más emisores. Valoró que el Gobierno dominicano haya dado “un buen primer paso” con la emisión de su primer bono soberano verde y con la construcción de la taxonomía, pero insistió en que el objetivo ahora es ampliar el mercado.

Según su evaluación, el mercado aún está “muy concentrado” en el inversionista interno, por lo que la siguiente etapa debería apuntar a atraer capital externo. “Necesitamos que con todas esas herramientas demostrar la confianza y el poder que puede tener la República Dominicana para atraer ese capital extranjero y así ampliar su mercado”, concluyó, al plantear el desafío de consolidar un ecosistema más profundo y diverso de financiamiento climático en el Caribe.