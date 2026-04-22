Hoy, miércoles 22 de abril de 2026, se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que desde 1970 convoca a gobiernos, comunidades, empresas y ciudadanos a reflexionar sobre el estado del planeta y a comprometerse con su protección. Más de medio siglo después de su primera celebración, la urgencia no ha disminuido: ha crecido.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que 2024 fue el año más cálido registrado en la historia, seguido de 2025. El clima está, en palabras de la propia organización, cada vez más "descompensado", con un 70% de probabilidad de superar en algunos períodos el umbral de 1,5 °C que fijó el Acuerdo de París como límite crítico.

La Tierra que heredamos: lo que revelan las imágenes del espacio

Una de las formas más poderosas de entender el cambio que ha sufrido nuestro planeta es comparar cómo lo vemos desde afuera. Según un análisis publicado por BBC News Mundo en Acento.com.do, la comparación entre las icónicas fotografías del Apolo 8 —tomadas en 1968— y las más recientes de la misión Artemis II revela transformaciones profundas en la superficie terrestre: glaciares que retroceden, masas forestales que menguan, y costas que se reconfiguran ante el avance del mar.

Esas imágenes no son solo ciencia. Son un espejo. Y lo que reflejan debería movernos a la acción.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un lema que es un mandato: "Nuestro poder, nuestro planeta"

El lema de este año no es una consigna vacía. Es una declaración de responsabilidad compartida. No se trata de esperar que los grandes acuerdos internacionales resuelvan lo que cada persona, cada comunidad y cada empresa puede comenzar a transformar hoy.

Y es que a cuatro años del 2030 y con la Década de la Restauración Ecológica en su recta final, el tiempo de aplazar decisiones incómodas se acabó. Cuidar la naturaleza no puede seguir siendo "cosa de expertos": tiene que ser el reflejo de una generación que depende de ella para vivir.

República Dominicana también actúa

La buena noticia es que en el país hay señales concretas de que el compromiso ambiental está creciendo.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo el liderazgo del ministro Paíno Henríquez, anunció el Premio Nacional Ambiental 2026, una iniciativa que amplía su alcance para reconocer no solo las mejores prácticas productivas, sino también la investigación, la innovación y la gestión pública sostenible. Un reconocimiento que manda una señal clara: proteger el medio ambiente es también una forma de construir país.

En el sector privado, el programa Ecolíderes de Cementos Progreso Dominicana ha transformado en líderes ambientales a más de 4,000 jóvenes en todo el país. Los resultados se comparten periódicamente con instituciones educativas, autoridades municipales y entidades del gobierno central, contribuyendo a fortalecer la educación ambiental desde las bases.

Y en materia de gestión de residuos, la Unidad Ejecutora Eco5RD recolectó más de 2,000 toneladas de desechos sólidos durante operativos realizados en múltiples provincias en marzo de 2026, una acción coordinada entre el gobierno central y los municipios que demuestra que la voluntad política puede traducirse en resultados tangibles.

¿Qué podemos hacer?

Una ciudadanía informada es la mejor garantía de que los gobiernos y las empresas cumplan sus compromisos ambientales.

El Día de la Tierra no es solo para los gobiernos. Es para todos. Aquí, algunas acciones concretas que marcan la diferencia:

Reducir el consumo de plástico de un solo uso. Llevar bolsas reutilizables, evitar botellas desechables y elegir productos con menos empaques es un gesto pequeño con impacto enorme.

Llevar bolsas reutilizables, evitar botellas desechables y elegir productos con menos empaques es un gesto pequeño con impacto enorme. Apostar por la eficiencia energética. Apagar luces innecesarias, desconectar equipos en desuso y optar por bombillos LED reduce la huella de carbono del hogar.

Apagar luces innecesarias, desconectar equipos en desuso y optar por bombillos LED reduce la huella de carbono del hogar. Plantar árboles y cuidar los espacios verdes. Cada árbol es un aliado contra el calentamiento global y un refugio para la biodiversidad.

Cada árbol es un aliado contra el calentamiento global y un refugio para la biodiversidad. Separar los residuos en el hogar. Facilitar el reciclaje es una de las formas más directas de reducir la presión sobre los vertederos y los océanos.

Facilitar el reciclaje es una de las formas más directas de reducir la presión sobre los vertederos y los océanos. Moverse de forma sostenible. Caminar, usar transporte público o compartir vehículo cuando sea posible reduce emisiones y mejora la calidad del aire.

Caminar, usar transporte público o compartir vehículo cuando sea posible reduce emisiones y mejora la calidad del aire. Informarse y exigir. Una ciudadanía informada es la mejor garantía de que los gobiernos y las empresas cumplan sus compromisos ambientales.

El planeta no puede esperar

Las fotografías del espacio nos muestran una Tierra frágil, suspendida en la oscuridad del universo. No hay planeta B. No hay segunda oportunidad si cruzamos ciertos umbrales.

Pero también nos muestran algo más: la belleza extraordinaria de lo que tenemos. Y eso, precisamente, es lo que vale la pena defender.

Este 22 de abril, el llamado es simple y urgente: actuar. Desde el hogar, desde la comunidad, desde la política pública. Porque nuestro poder —el de cada persona— es, en definitiva, el único que puede salvar nuestro planeta.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más