¿Está preparada República Dominicana para la temporada ciclónica?

La percepción de los lectores de Acento revela una mezcla de cautela y desconfianza ante el inicio de la temporada ciclónica 2026. En una encuesta realizada por este medio, la mayoría de los participantes consideró que República Dominicana no está preparada para afrontar los posibles efectos de tormentas y huracanes durante los próximos meses.

Ante la pregunta “¿Considera que el país está preparado para el comienzo de la temporada ciclónica?”, el 53.61 % de los participantes en el portal de Acento respondió “No”, mientras que el 43.3 % consideró que sí. Los resultados reflejan una opinión dividida, aunque con una mayoría inclinada hacia la percepción de insuficiente preparación.

La tendencia fue aún más marcada en la red social X, donde el 100 % de los participantes en la consulta respondió que el país no está preparado para el inicio de la temporada.

Temporada ciclónica 2026 en República Dominicana: menos tormentas, pero no menos riesgo

La encuesta coincide con el inicio oficial de la temporada ciclónica del Atlántico, que comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Aunque los principales organismos meteorológicos proyectan una actividad inferior al promedio histórico, los expertos insisten en que eso no elimina el riesgo para los países del Caribe.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima que durante la temporada podrían formarse entre ocho y catorce tormentas con nombre. De estas, entre tres y seis podrían convertirse en huracanes y entre uno y tres alcanzarían categorías mayores.

Los pronósticos atribuyen la menor actividad esperada a la influencia del fenómeno de El Niño, que suele dificultar el desarrollo de ciclones tropicales en el Atlántico. Sin embargo, especialistas recuerdan que una temporada con menos sistemas no necesariamente implica una menor amenaza.

La preocupación ciudadana va más allá de los pronósticos

Los resultados de la encuesta sugieren que la preocupación de los lectores no está vinculada únicamente al número de tormentas previstas, sino también a la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

A lo largo de los últimos años, eventos meteorológicos extremos han puesto a prueba infraestructuras, sistemas de drenaje, viviendas ubicadas en zonas vulnerables y mecanismos de prevención en distintas comunidades del país.

Precisamente, los organismos meteorológicos han insistido en que la preparación no debe depender de la intensidad pronosticada para la temporada. Las autoridades recuerdan que un solo huracán o tormenta tropical puede provocar inundaciones, daños materiales y pérdidas humanas si impacta zonas pobladas.

Un llamado a la prevención

Tanto el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) como organismos internacionales han reiterado la necesidad de mantenerse atentos a los boletines oficiales durante toda la temporada ciclónica.

La encuesta de Acento muestra que, más allá de las previsiones meteorológicas para 2026, una parte importante de la ciudadanía considera que la preparación frente a fenómenos atmosféricos sigue siendo un desafío pendiente.

Y aunque los expertos prevén menos tormentas que en temporadas recientes, el mensaje de las autoridades es claro: el nivel de actividad proyectado no debe traducirse en exceso de confianza, porque basta un solo fenómeno de gran intensidad para alterar el panorama.

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