La temporada ciclónica 2026 comenzó oficialmente este 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipan una actividad inferior al promedio histórico, con entre ocho y 14 tormentas tropicales nombradas, de las cuales entre tres y seis podrían convertirse en huracanes. Sin embargo, las autoridades meteorológicas insisten en que una temporada menos activa no significa ausencia de riesgos.

La experiencia dominicana demuestra que un solo fenómeno puede generar inundaciones, pérdidas humanas, interrupciones eléctricas y daños a viviendas e infraestructuras. Por ello, la preparación no debe esperar a que se emita una alerta.

Elabore un plan familiar

Uno de los primeros pasos es definir qué hará cada miembro de la familia en caso de evacuación o emergencia. Es recomendable identificar rutas de salida, puntos de encuentro y refugios cercanos.

También conviene tener a mano una lista de teléfonos de emergencia y acordar cómo comunicarse si las redes telefónicas se congestionan o fallan durante el paso de un ciclón.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Prepare un kit de emergencia

Las autoridades recomiendan disponer de suministros suficientes para al menos tres días.

El kit debe incluir:

Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Medicamentos de uso regular.

Botiquín de primeros auxilios.

Linternas.

Pilas de repuesto.

Radio portátil.

Cargadores portátiles para teléfonos.

Copias de documentos importantes en bolsas impermeables.

Efectivo en pequeñas denominaciones.

Las personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, embarazadas o niños pequeños deben contar con provisiones adicionales según sus necesidades.

Revise su vivienda

Antes de que se forme una tormenta, es aconsejable inspeccionar techos, ventanas, puertas y desagües.

Las autoridades sugieren:

Podar árboles cercanos.

Retirar objetos que puedan convertirse en proyectiles por el viento.

Limpiar canaletas y drenajes.

Verificar el estado de cisternas y tanques de agua.

Asegurar techos de zinc o estructuras ligeras.

Realizar estas tareas con anticipación evita tener que hacerlo cuando ya existen alertas meteorológicas.

Manténgase informado por canales oficiales

Durante la temporada ciclónica es fundamental seguir los boletines emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

Las autoridades recomiendan evitar rumores y cadenas de mensajes sin verificación, especialmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

No subestime una temporada "tranquila"

La NOAA y otros centros especializados coinciden en que 2026 podría registrar menos tormentas y huracanes que el promedio de las últimas décadas debido a la influencia del fenómeno de El Niño. Sin embargo, los expertos recuerdan que la intensidad de un ciclón y su trayectoria son más importantes que el número total de sistemas formados.

"Solo uno de estos fenómenos puede generar una situación de desastre", advirtió el Indomet al inicio de la temporada.

Por esa razón, la principal recomendación sigue siendo la misma cada año: prepararse con tiempo. Cuando una tormenta amenaza directamente al país, suele ser demasiado tarde para buscar suministros, reforzar viviendas o diseñar planes de emergencia.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más