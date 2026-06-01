La temporada ciclónica 2026 para el Atlántico Norte, el mar Caribe y el golfo de México comenzó oficialmente este 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de noviembre, según confirmaron la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Este año, el inicio se da en un contexto particular: temperaturas elevadas y la presencia de partículas de polvo del Sahara, que han generado un ambiente mayormente soleado y con lluvias aisladas en algunas regiones del Caribe.

Indomet advirtió que la masa de aire con baja humedad y el polvo sahariano limitarán las precipitaciones, aunque sistemas como ondas tropicales y vaguadas podrían provocar chubascos aislados, especialmente en zonas montañosas y fronterizas de República Dominicana. Además, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor y a la exposición al polvo, siguiendo las indicaciones de los organismos de salud.

Pronóstico: menos tormentas, pero riesgos latentes

De acuerdo con el primer pronóstico de la NOAA, existe un 70% de confianza en la formación de entre 8 y 14 tormentas con nombre propio durante la temporada. De este grupo, entre 3 y 6 podrían convertirse en huracanes, y de 1 a 3 alcanzarían la categoría de huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson). Estas cifras se sitúan por debajo del promedio histórico (1991-2020), que registra 14 tormentas, 7 huracanes y 3 huracanes mayores por año.

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El equipo del meteorólogo Philip Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado, coincide en la tendencia: estima 13 tormentas tropicales, 6 huracanes y solo 2 huracanes intensos para 2026. La previsión de menor actividad se atribuye principalmente a la influencia del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico, que genera vientos en altura (cizalladura vertical) capaces de inhibir el desarrollo de ciclones en el Atlántico.

Clasificación y nombres para 2026

Los ciclones tropicales se clasifican según la velocidad de sus vientos sostenidos: menos de 63 km/h se consideran depresiones; entre 63 y 118 km/h, tormentas tropicales; y a partir de 119 km/h, huracanes. La escala Saffir-Simpson divide a los huracanes en cinco categorías, siendo la 3 o superior considerada de intensidad mayor.

La lista oficial de nombres para los ciclones de este año, establecida por la Organización Meteorológica Mundial, incluye: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Preparación y recomendaciones

A pesar de las proyecciones de menor actividad, las autoridades meteorológicas insisten en que la ciudadanía debe mantenerse alerta.

“Solo uno de estos fenómenos puede generar una situación de desastre”, subrayó Indomet. Se recomienda seguir las actualizaciones oficiales a través de portales y redes sociales de los organismos meteorológicos y adoptar medidas preventivas, como hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y protegerse del polvo del Sahara, especialmente personas con afecciones respiratorias.

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