El 1 de junio marca el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Con pronósticos que anticipan una actividad ciclónica más intensa que en años recientes, especialistas y organismos meteorológicos insisten en la necesidad de desterrar mitos que, lejos de proteger, exponen a la población a mayores riesgos.

Mitos frecuentes y sus riesgos

La circulación de información errónea durante la temporada de huracanes es un fenómeno global, pero adquiere particular relevancia en regiones como el Caribe y la costa atlántica de América. Algunos de los mitos más peligrosos son:

“Solo las zonas costeras están en riesgo”

Falso. Los huracanes pueden causar daños severos tierra adentro. Ejemplo de ello fue el huracán Harvey en 2017, que provocó inundaciones a cientos de kilómetros del litoral texano. En 2022, el huracán Ian llevó el río Myakka en Florida a un récord de 12,55 pies, obligando al cierre de 12 millas de la autopista I-75 por inundaciones.

“Si el pronóstico no me afecta directamente, estoy seguro”

Los trayectos de los huracanes pueden variar en las horas previas al impacto. Durante el huracán Ian, la trayectoria cambió repentinamente, desplazando el epicentro de Tampa a Fort Myers, lo que tomó por sorpresa a miles de residentes.

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“Abrir ventanas estabiliza la presión y protege la casa”

Esta práctica es peligrosa. Los expertos recomiendan mantener puertas y ventanas cerradas y protegidas con contraventas, madera o láminas resistentes. El uso de cinta adhesiva, otro mito común, no previene roturas y puede aumentar el riesgo de lesiones.

“Si ya fui afectado una vez, no volverá a pasar”

Los huracanes no tienen memoria. Cada temporada y cada fenómeno son independientes, por lo que ninguna zona está exenta de volver a sufrir impactos.

“No usar celular durante el huracán porque atrae rayos”

No hay evidencia de que los celulares atraigan rayos, salvo que estén conectados a la red eléctrica. El verdadero riesgo está en usar teléfonos fijos conectados durante tormentas eléctricas.

Recomendaciones de los expertos

Atender siempre las órdenes de evacuación : No esperar a que la situación se deteriore para salir, ya que esto pone en peligro tanto a los residentes como a los equipos de rescate.

: No esperar a que la situación se deteriore para salir, ya que esto pone en peligro tanto a los residentes como a los equipos de rescate. Preparar un plan familiar de emergencia : Incluir rutas de evacuación, puntos de encuentro y un kit de suministros básicos.

: Incluir rutas de evacuación, puntos de encuentro y un kit de suministros básicos. Informarse a través de fuentes oficiales : Organismos como la NOAA, el NHC y los servicios meteorológicos nacionales ofrecen información actualizada y confiable.

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