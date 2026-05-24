Las lluvias de este domingo 24 de mayo no dieron tregua al Gran Santo Domingo. Hasta las 2:00 de la tarde, la estación de Ensanche Julieta lideraba los acumulados con 53.1 mm (2.09 pulgadas), seguida de Piantini con 42.9 mm y Naco con 36.3 mm, según datos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) que circularon este domingo.

El fenómeno, producto de la combinación del calentamiento diurno con los efectos de una vaguada, generó aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas en gran parte del territorio nacional, tal como lo había advertido el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que mantiene el Distrito Nacional y seis provincias más bajo alerta amarilla.

Acumulado de lluvias al mediodía: estación por estación

Los datos registrados hasta las 2:00 PM de este domingo muestran la distribución desigual de las precipitaciones entre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo:

Estación Provincia Pulgadas Milímetros Ensanche Julieta Distrito Nacional 2.09 53.1 Piantini Distrito Nacional 1.69 42.9 Naco Distrito Nacional 1.43 36.3 Centro de los Héroes Distrito Nacional 1.30 33.0 Arroyo Hondo Distrito Nacional 1.13 28.7 Alameda Distrito Nacional 1.03 26.2 Santo Domingo Este (INDOMET) Santo Domingo 0.90 22.9 Prolongación 27 de Febrero Distrito Nacional 0.84 21.3 Aeropuerto Las Américas Santo Domingo 0.42 10.7 La Guayiga Santo Domingo 0.04 1.0 Aeropuerto Joaquín Balaguer Santo Domingo 0.009 0.2

Fuente: Datos circulados vía WhatsApp, 24 de mayo de 2026.

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El contraste entre estaciones es marcado: mientras el corazón del Distrito Nacional recibió más de 50 mm en pocas horas, el Aeropuerto Joaquín Balaguer, en la zona norte de Santo Domingo, apenas registró 0.2 mm, lo que evidencia la naturaleza convectiva y localizada del fenómeno.

¿Qué tan graves son estas lluvias? La comparación histórica

Noviembre 2023: el mayor evento pluvial registrado en la historia dominicana

Para dimensionar lo ocurrido este domingo, el punto de referencia obligado es el 18 de noviembre de 2023, cuando el Gran Santo Domingo recibió un acumulado histórico de 431 mm en 24 horas, cifra que la entonces directora de la Onamet, Gloria Ceballos, calificó como "más agua que en el huracán Georges" y como el mayor evento de precipitación jamás registrado en el país.

Aquel episodio dejó un saldo devastador: 34 muertos, 37,000 desplazados, 340,000 personas afectadas, 7,412 viviendas dañadas y más de 7 millones de dólares en pérdidas materiales, según datos de Naciones Unidas. En el Distrito Nacional, el colapso de un muro en un túnel vial cobró la vida de nueve personas.

Los 53 mm acumulados este domingo en Ensanche Julieta representan apenas el 12% de lo que cayó en noviembre 2023. Sin embargo, la velocidad de la descarga —concentrada en pocas horas de la tarde— es suficiente para colapsar el sistema de drenaje capitalino y generar inundaciones en zonas vulnerables como las cercanías de la Plaza de la Salud.

Abril 2026: una vaguada que duró más de una semana

El episodio más reciente de referencia es la vaguada de abril de 2026, que se extendió por más de cinco días consecutivos y acumuló daños progresivos en todo el territorio nacional. Al 29 de abril, el COE reportaba 303 viviendas afectadas, 3 destruidas, más de 1,500 personas desplazadas, 22 comunidades incomunicadas y 205,000 usuarios sin agua potable por acueductos fuera de servicio.

A diferencia de la lluvia de este domingo, un evento convectivo puntual de tarde, la vaguada de abril fue un fenómeno sostenido que saturó el suelo y desbordó ríos y cañadas de forma acumulativa. El Cibao fue la región más golpeada, con el desbordamiento del arroyo Cuaba y el río Camú, y el arrastre de un vehículo en Montellano, Puerto Plata.

Las alertas de este domingo

El COE mantiene bajo alerta amarilla las siguientes provincias:

Monte Plata

Sánchez Ramírez

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Cristóbal (en especial Villa Altagracia)

La Vega

Monseñor Nouel

En alerta verde permanecen Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia y Santiago.

Alerta marítima en ambas costas

El INDOMET también emitió alertas para el sector marítimo. En la costa caribeña, desde isla Beata (Pedernales) hasta playa San Rafael (Barahona), las embarcaciones deben permanecer en puerto por viento y olas anormales.

En la costa Atlántica, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro. Las autoridades prevén un deterioro significativo del oleaje en ambas costas al final de la tarde.

Un patrón que se repite: el drenaje capitalino, la deuda pendiente

Lo que ocurre este domingo en las cercanías de la Plaza de la Salud no es un hecho aislado. Como señala el análisis publicado en Acento sobre las inundaciones repentinas en el Distrito Nacional, los episodios del 4 de noviembre de 2022, el 18 de noviembre de 2023 y ahora los de 2026 configuran un patrón en curso: la infraestructura de drenaje de la capital no está diseñada para absorber eventos convectivos intensos, y la urbanización acelerada agrava la escorrentía.

La Alcaldía del Distrito Nacional anunció esta semana la construcción de filtrantes e imbornales para mejorar el drenaje capitalino, pero los expertos advierten que las soluciones estructurales requieren inversión sostenida y planificación territorial a largo plazo.

Fuentes

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