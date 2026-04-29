El clima hoy: ¿Qué dice Meteorología y el COE para hoy en la tarde?

El clima hoy en República Dominicana sigue marcado por los efectos de una vaguada que ya acumula cinco días de afectaciones y que, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), no dará tregua este miércoles: las autoridades advierten que en horas de la tarde se esperan fuertes aguaceros, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta bien entrada la noche.

El informe establece que 15 provincias se encuentran en alerta amarilla —nivel de riesgo inminente— y otras 10 en alerta verde, que implica peligro potencial para la población.

¿Cuántas viviendas hay afectadas?

El consolidado operativo del COE registra hasta el momento 303 viviendas afectadas, 59 parcialmente dañadas y 3 destruidas, con un saldo de 1,515 personas desplazadas y 25 comunidades incomunicadas a lo largo del territorio nacional.

En el sector agua, el panorama es crítico: el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reporta 12 acueductos totalmente fuera de servicio, lo que deja a 205,732 usuarios sin acceso al servicio.

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¿Cuáles son las provincias en alerta amarilla ?

Las provincias con mayor nivel de riesgo son:

María Trinidad Sánchez

Santiago

Distrito Nacional

Hermanas Mirabal

La Vega

Provincia Santo Domingo

Duarte —especialmente el Bajo Yuna

Sánchez Ramírez

Puerto Plata

Hato Mayor

Valverde

Monseñor Nouel

Espaillat

Samaná

Montecristi

¿Cuáles son las provincias en alerta verde ?

En alerta verde se encuentran:

El Seibo

Santiago Rodríguez

San Juan

La Romana

San Pedro de Macorís

San Cristóbal

La Altagracia

Monte Plata

Peravia

San José de Ocoa

¿En cuáles provincias hay más daño?

En Duarte, el desbordamiento de la Cañada La Islita afectó 72 viviendas en San Francisco de Macorís, y la comunidad Rivera de Los Sánchez quedó incomunicada por la crecida del Río Jaya. Una persona quedó atrapada por un deslizamiento de tierra y fue rescatada con vida.

En Sánchez Ramírez, inundaciones urbanas y fuertes vientos afectaron 15 viviendas en comunidades de Villa La Mata, Las Castellanos, Angelina y Guachapita, además de 10 viviendas en Hato de Casiano.

En Santiago, un deslizamiento de tierra en el Residencial Domínguez I dejó cuatro apartamentos en situación de peligro.

En Puerto Plata, el desbordamiento del Río Camú incomunicó las comunidades de Camú Arriba y Camú Abajo.

En Santiago Rodríguez, la crecida del río Los Almácigos incomunicó comunidades en la zona alta y afectó 21 viviendas en la zona baja.

En Independencia, la crecida del arroyo Penitente dejó sin paso el puente que conecta el Distrito Municipal de Boca de Cachón.

¿Dónde lloverá más hoy?

¿Qué dice Meteorología y el COE para hoy en la tarde?

De acuerdo con el Indomet, en horas de la tarde de este miércoles los efectos de la vaguada volverán a favorecer nublados importantes, acompañados de fuertes aguaceros, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta bien entrada la noche, en las provincias: La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, San Juan, Azua, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.

El COE mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en todas las provincias bajo alerta. De manera especial, se prohíbe el acceso de bañistas al Río Nizao, en la cuenca de la presa de Valdesia, donde el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando los niveles del embalse.

Las autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones por la reducción de visibilidad, y a los padres a impedir que sus hijos accedan a cuerpos de agua con alto volumen.

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