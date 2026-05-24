El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) puso este domingo bajo alerta amarilla a las provincias La Vega y Monseñor Noël, en virtud de las condiciones climáticas adversas informadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

El organismo mantiene en alerta amarilla el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata, Sánchez Ramírez y San Cristóbal. En tanto, se estableció alerta verde para las provincias Duarte —con especial atención al Bajo Yuna—, San Pedro de Macorís, Santiago, Peralta y San José de Ocoa.

El COE hizo un llamado urgente a la población para que se abstenga de cruzar ríos, arroyos o cañadas, y recomendó mantenerse en contacto con el organismo a través del número 809-472-0909 o llamando al 911 ante cualquier emergencia.

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