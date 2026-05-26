El clima de hoy: lluvias y alertas marcan las condiciones del tiempo este martes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este martes su tercer informe de situación por la vaguada que afecta al territorio nacional, manteniendo 10 provincias en Alerta Amarilla y 8 en Alerta Verde ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que se mantiene el nivel de alerta amarilla para el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel y La Vega, debido al incremento de las precipitaciones pronosticadas por el Indomet.

Según el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la combinación de la vaguada, el paso de una onda tropical al sur de la isla y el calentamiento diurno provocará desde el mediodía y hasta las primeras horas de la noche aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en gran parte del país.

Méndez exhortó a la población, especialmente en las demarcaciones bajo alerta amarilla, a tomar medidas preventivas y evitar desplazamientos por zonas vulnerables a inundaciones urbanas y crecidas repentinas.

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“Se van a incrementar las precipitaciones esta tarde. Deben evitar el tránsito por los lugares que por tradición ocurren inundaciones, sobre todo en el Distrito y en la provincia Santo Domingo”, indicó.

Las provincias bajo alerta

Las zonas más afectadas concentran las regiones noreste, el valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y el litoral costero Caribeño.

Alerta Amarilla

1. Monte Plata

2. Duarte (en especial el Bajo Yuna)

3. Peravia

4. María Trinidad Sánchez

5. San José de Ocoa

6. Monseñor Nouel

7. San Cristóbal

8. La Vega

9. Santo Domingo

10. Distrito Nacional

Alerta Verde

1. El Seibo

2. Sánchez Ramírez

3. Hato Mayor

4. Santiago

5. San Pedro de Macorís

6. La Romana

7. La Altagracia

8. Samaná

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Daños reportados

Los primeros reportes de la Defensa Civil registran incidentes en tres provincias:

Monte Plata: La crecida del río Ozama superó el nivel del puente que comunica Yamasá con la comunidad de Don Juan, cortando el tránsito temporalmente. La situación fue normalizada.

Duarte: El desbordamiento del río Payabo mantiene incomunicada a la comunidad de Los Contreras, en el Bajo Yuna.

Peravia: Dos personas quedaron atrapadas en un vehículo al otro lado del río Los Tres Charquitos, en Pizarrete. Ambas fueron rescatadas con éxito.

Además, la Defensa Civil realizó la evacuación preventiva de bañistas que se encontraban en el río Nizao ante el aumento de su caudal.

Condiciones marítimas

El INDOMET advirtió que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto en la costa caribeña y atlántica, debido a oleaje anormal, ráfagas de viento, visibilidad reducida y descargas eléctricas.

Recomendaciones del COE

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua.

No usar balnearios en las provincias bajo alerta.

Los padres deben vigilar a sus hijos para evitar que accedan a cuerpos de agua.

Los residentes en zonas de riesgo deben mantenerse atentos ante posibles crecidas.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 809-472-0909, al 9-1-1 o al *462 de la OGTIC.

El director general del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que los ministerios de la Presidencia y Administrativo mantienen comunicación permanente con el organismo, mientras la Cruz Roja Dominicana tiene activados sus equipos de respuesta, evaluación de daños y apoyo psicosocial en todas las provincias bajo alerta.

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