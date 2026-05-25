El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este lunes seis provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, mientras mantiene ocho provincias en alerta verde, ante la incidencia de una vaguada y los efectos locales del calentamiento diurno.

De acuerdo con el organismo, la medida se adopta luego de que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicara que durante el transcurso de la tarde y las primeras horas de la noche podrían producirse incrementos nubosos, aguaceros y posibles tronadas en varias zonas del país.

Provincias en alerta amarilla

Según el mapa de alerta difundido por el COE, las demarcaciones bajo alerta amarilla son:

Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata.

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La alerta amarilla implica que la población debe mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones urbanas, rurales y crecidas repentinas.

Provincias en alerta verde

El organismo también mantiene en alerta verde a Santiago, Duarte, Peravia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

En estas provincias, las autoridades recomiendan precaución ante posibles acumulados de lluvia, en especial para residentes próximos a ríos, arroyos y cañadas.

Recomendaciones a la población

El COE exhorta a la ciudadanía a mantenerse pendiente de los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

También recomienda a los conductores tomar precauciones ante posibles inundaciones urbanas y reducción de visibilidad durante los aguaceros.

La modificación y mantenimiento de alerta de inundación fue emitida por el organismo este 25 de mayo de 2026, a las 11:30 de la mañana, conforme al mapa divulgado por el COE.

Cómo estará la temperatura y el tiempo hoy

El termómetro marcará una máxima de 28°C°, la cual se sentirá con mayor intensidad en horas de la tarde. Por otro lado, la mínima se ubicará en los 25°C°, registrándose principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

Humedad: 80%.

Presión: 1016 hPa.

Visibilidad: 9.6km.

Clima en Santo Domingo, República Dominicana: ¿Hay probabilidades de lluvia para hoy?

Actualmente, las probabilidades de precipitaciones en Santo Domingo, República Dominicana son del 100%. Se recomienda prestar atención a los radares de corto alcance para detectar posibles vaguadas aisladas.





El tiempo, vientos y ráfagas para hoy en Santo Domingo, República Dominicana

El viento circulará en dirección noreste, con velocidades promedio de entre 2 y 3 km/h. Es importante destacar que podrían registrarse ráfagas de hasta 7 km/h, por lo que se sugiere precaución al circular por la vía pública en zonas costeras y marítimas.

EN VIVO: Informe del Tiempo en Santo Domingo, República Dominicana

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) elaboró el informe del tiempo para este lunes 25 de mayo en la ciudad de Santo Domingo, y anunció que se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 25°C.

Por la madrugada, la temperatura en santo domingo será de 25°C°. El viento circulará desde el noreste, con velocidades de entre 3 y 7 km/h. Hay un 100% de probabilidad de lluvias y vaguadas

En la mañana, la temperatura será de 25°C°. El viento soplará en dirección noreste con una velocidad de hasta 7 km/h y ráfagas de entre 3 y 7 km/h. Hay un 100% de lluvias y vaguadas

A la tarde, la temperatura será de 27°C°. El viento circulará en dirección noreste, con velocidades de entre 3 y 4 km/h y ráfagas de hasta 4 km/h. La probabilidad de lluvias y vaguadas es de 100%.

Por la noche el termómetro marcará 25°C°. Los vientos oscilarán entre 3 y 4 km/h en dirección sureste, con ráfagas de hasta 4 km/h. Se prevé un 100% de probabilidad de lluvias y vaguadas.

Condiciones marítimas: restricciones y recomendaciones

Costa Atlántica: se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución por posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje anormal.

Costa Caribeña: se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro por condiciones adversas similares.

¿Cómo es el clima en la Santo Domingo?

El clima en la República Dominicana es tropical, caracterizado por altas temperaturas durante casi todo el año, humedad moderada a alta y la influencia de fenómenos como vaguadas, ondas tropicales y frentes fríos.

En términos generales:

Temperaturas : oscilan entre 25 °C y 32 °C en zonas bajas. En áreas montañosas, como Constanza o Jarabacoa , pueden descender a 15 °C o menos , especialmente en la madrugada.

: oscilan entre en zonas bajas. En áreas montañosas, como o , pueden descender a , especialmente en la madrugada. Estaciones: no hay estaciones marcadas como en países templados, pero sí se distinguen dos períodos: Época lluviosa : mayo–noviembre (más activa en mayo y octubre). Época más seca : diciembre–abril.

Temporada ciclónica : de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre.

: de junio a noviembre, con mayor actividad entre agosto y octubre. Sensación térmica: puede ser elevada por la humedad, especialmente en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago.

En resumen, es un clima cálido, húmedo y variable, influenciado por el relieve montañoso y los sistemas atmosféricos del Caribe.

Las temperaturas se sentirán calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada podrían tornarse más frescas, especialmente en zonas montañosas.

Más información del pronóstico extendido y el pronóstico del tiempo en Santo Domingo, República Dominicana en la sección del clima.

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