El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que, en virtud del boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Indrhi, este 24 de mayo se dispuso un ajuste en los niveles de alerta en distintas provincias del país.

De acuerdo con el COE, se aumentó el nivel de alerta a amarilla para las provincias La Vega y Monseñor Nouel. Además, se mantienen en alerta amarilla las provincias del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como Monte Plata. En el mismo nivel continúan Sánchez Ramírez y San Cristóbal.

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En tanto, el COE colocó alerta verde para la provincia Duarte, “en especial el Bajo Yuna”, y también para San Pedro de Macorís, Santiago, Peralta y San José de Ocoa, según el reporte oficial.

Junto con el cambio de alertas, la entidad reiteró un llamado preventivo a la ciudadanía: abstenerse de cruzar cualquier tipo de río, arroyo o cañada y mantenerse atenta a los boletines emitidos tanto por el COE como por el Indomet. En su mensaje, el organismo enfatizó además un “aviso muy importante”: “no descuidarse”.

Para reportes y asistencia, el COE indicó que la población puede comunicarse al 809-472-0909 o al 911

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