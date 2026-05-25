SOH Conservación presentó el marco estratégico del Fondo Agua del Sur, una iniciativa orientada a crear un mecanismo regional de financiamiento permanente para la conservación ambiental, resiliencia climática y protección de recursos hídricos en el suroeste de República Dominicana.

La propuesta abarca las provincias de Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, una de las regiones con mayor riqueza ecológica del Caribe, donde convergen bosques nublados, sistemas agroforestales, ecosistemas marino-costeros y áreas protegidas de importancia crítica para la biodiversidad.

El documento estratégico establece como meta inicial una capitalización de aproximadamente US$ 500,000 para la fase de estructuración y activación operativa del fondo, incluyendo el desarrollo de instrumentos legales, estrategias de movilización de capital y vinculación con actores internacionales.

El mecanismo busca movilizar capital proveniente de organismos multilaterales, sector privado, fondos internacionales y organizaciones ambientales, preservando el capital principal del fondo y utilizando únicamente los rendimientos financieros para apoyar acciones de conservación, restauración ecológica, manejo de hábitats y protección de especies prioritarias.

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Jaime Moreno, presidente de SOH Conservación, destacó que el proyecto representa “una solución para enfrentar la falta de financiamiento estable y de largo plazo para proteger los ecosistemas que sostienen el agua, la agricultura, la biodiversidad y la resiliencia climática del sur dominicano”.

María Fernández, especialista en financiamiento ambiental consultada sobre la iniciativa, valoró el enfoque del mecanismo.

“Los fondos patrimoniales representan una de las herramientas más sólidas para asegurar continuidad financiera en conservación. Este tipo de estructura permite pasar de proyectos temporales a soluciones permanentes”, indicó.

Por su parte, representantes comunitarios de la región sur señalaron que el proyecto podría generar impactos tanto ambientales como sociales.

“Proteger las cuencas y los bosques también significa proteger el agua de nuestras comunidades y la productividad agrícola de la región”, comentó Juan Pérez, productor agroforestal de la provincia Bahoruco.

SOH Conservación informó que el Fondo Agua del Sur se proyecta como un modelo replicable para otros territorios prioritarios del Caribe, integrando conservación de biodiversidad, protección de cuencas hidrográficas, resiliencia climática y financiamiento sostenible de largo plazo.

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