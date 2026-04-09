El clima de hoy jueves 9 de abril: lo que dice Indomet sobre las lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología informó que para este jueves 9 de abril se prevé una disminución gradual de las lluvias debido a una menor humedad en la masa de aire; sin embargo, la incidencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera continuará generando aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento en varias regiones del país, especialmente en el sureste, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

En el Gran Santo Domingo se esperan nublados ocasionales con aguaceros dispersos y ráfagas de viento durante la tarde y primeras horas de la noche, con una mejoría progresiva hacia el anochecer.

Las temperaturas seguirán calurosas durante el día, con máximas entre 28 °C y 30 °C, mientras que en la noche y madrugada serán más frescas, con mínimas entre 20 °C y 22 °C.

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Provincias en alerta hoy

El organismo mantiene niveles de alerta meteorológica en provincias como Santo Domingo y San Cristóbal ante el riesgo de inundaciones urbanas. Además, recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución en la costa atlántica y caribeña debido a oleaje y viento anormal, condiciones que comenzarán a mejorar gradualmente.

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con chubascos débiles.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado.

Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

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