Pronóstico del tiempo en República Dominicana: clima para hoy, jueves 9 de abril de 2026

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con un viento húmedo de componente sur, estará generando condiciones inestables sobre gran parte del territorio nacional.

Desde horas de la tarde y durante la noche, se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, siendo más intensos en provincias del norte, nordeste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Además, se mantienen alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra y ráfagas de viento.

Información del clima en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevé un cielo de nubes dispersas a medio nublado en ocasiones, con chubascos aislados.

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Pronóstico por zonas:

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con chubascos débiles.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado.

Temperaturas

Mínimas: entre 22 °C y 23 °C

Máximas: entre 30 °C y 32 °C

¿Dónde lloverá más hoy?

Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en provincias como:

Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, San José de Ocoa, Azua, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.

Alertas meteorológicas vigentes

El COE mantiene 05 provincias en alerta amarilla y 11 y el Distrito Nacional en verde, debido a que Indomet establece que este miércoles, la presencia de una atmósfera con bastante humedad e inestabilidad asociada a una vaguada en varios niveles de la troposfera y el viento húmedo de componente sur continuarán favoreciendo esta tarde y primeras horas de la noche, actividad de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes localmente.

En alerta amarilla están:

Monseñor Nouel , San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago Rodríguez , Puerto Plata

En alerta verde están:

Santo Domingo, Distrito Nacional , Azua , Elías Piña, Barahona, Santiago , Monte Plata, Dajabòn , La Vega, La Altagracia , Duarte(en especial el Bajo Yuna), Peravia

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Pronóstico para los próximos días

Para mañana viernes y el sábado, se prevé una disminución gradual de las lluvias debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad.

No obstante, en horas de la tarde podrían registrarse aguaceros moderados, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia regiones del norte, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.