Para mañana jueves, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo estarán influenciadas por una disminución en el contenido de humedad, lo que limitará las lluvias durante las horas de la mañana en gran parte del país.

Sin embargo, en horas de la tarde, la incidencia de una vaguada en niveles bajos de la troposfera, junto al calentamiento diurno, provocará incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados de forma local, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia provincias del noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Condiciones para el Gran Santo Domingo

En el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente de medio nublado a nublado en horas de la tarde, con chubascos aislados y posibles tronadas.

Distrito Nacional: medio nublado en la tarde con chubascos distanciados y tronadas aisladas.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: medio nublado con posibles chubascos en horas vespertinas.

Santo Domingo Oeste: aumentos nubosos con lluvias aisladas en la tarde.

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Temperaturas en Santo Domingo

Mínimas entre 22 °C y 23 °C

Máximas entre 30 °C y 32 °C

Provincias en alerta meteorológica

El COE mantiene 05 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y 11 en verde, debido a que el Indomet, establece que hoy miércoles, desde tempranas horas del día, continuamos bajo condiciones meteorológicas favorables para que sigan las precipitaciones.

Resumen

Aunque la mañana transcurrirá con pocas lluvias, en la tarde se esperan aguaceros locales con tronadas debido a la vaguada y los efectos del calentamiento diurno, principalmente en varias regiones del país.