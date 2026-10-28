COE mantiene 4 provincias en alerta amarilla y 16 en verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este miércoles 28 de octubre cuatro provincias en alerta amarilla y 16 en alerta verde por una vaguada que, según el Indomet, dejará lluvias de moderadas a fuertes en la mañana y aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.

El informe de situación número 4, con corte a las 11:00 a.m., no incluye ninguna provincia en alerta roja.

Desde las 6:00 a.m. del 25 de octubre hasta las 6:00 a.m. de hoy, el organismo contabiliza 2,670 personas afectadas, 534 viviendas afectadas, 32 comunidades incomunicadas y ninguna persona fallecida. Puedes seguir la sección de clima de Acento.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja: ninguna.

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Alerta amarilla: Monte Plata, San José de Ocoa, La Altagracia (solo el distrito municipal Nisibón) y San Pedro de Macorís (solo el municipio Ramón Santana).

Alerta verde: La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Samaná, Azua, Peravia, El Seibo, Hato Mayor, Dajabón, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San Juan, Pedernales y Barahona.

El boletín incluye a San Pedro de Macorís en las dos listas: el municipio Ramón Santana en amarilla y la provincia en verde.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Alerta amarilla: el COE pide a la población mantenerse atenta y preparada ante posibles impactos.

Alerta verde: pide mantenerse informada y lista para cualquier cambio.

Alerta roja: el boletín de hoy no la aplica ni define su alcance.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables, y evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.

Identificar con anticipación rutas de evacuación y zonas seguras.

Seguir los boletines y canales oficiales del COE.

Ante una emergencia, llamar al 9-1-1.

Queda prohibido el baño en balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta.

En vivo: Clima y pronóstico del tiempo

El mapa permite ver el desplazamiento de los aguaceros y las ráfagas de viento sobre el país a lo largo del día. Conviene mirar sobre todo las provincias en alerta. El recurso complementa los boletines oficiales y no los reemplaza.

Qué ha dejado la vaguada hasta ahora

Los mayores daños que detalla el informe no están en las provincias en amarilla. Azua, en alerta verde, reporta 147 viviendas afectadas en Palmar de Ocoa (Las Charcas), 86 anegadas en Punta de Garza y 29 inundadas en Pueblo Viejo por el desborde de una cañada, más de 260 en total. El informe no explica con qué criterio se asignan los niveles.

En Monte Plata, la crecida del río Yabacao cerró el paso de la autopista Juan Pablo II cerca del peaje de El Naranjo. En El Seibo, el desborde del río Seibo incomunicó a las comunidades La Cuchilla–Arroyo Grande y La Isabelita–La Piedra. En Santo Domingo se reportan 30 viviendas afectadas en San Antonio de Guerra. En el Distrito Nacional hay inundaciones en La Ciénaga y Capotillo.

También hubo deslizamientos en Cambita y Los Cacaos (San Cristóbal) y en la carretera Miches–El Seibo, donde Obras Públicas rehabilitó el paso. El COE reporta además el colapso del badén de Don Juan y un puente afectado.

Agua potable

Las cifras sobre acueductos no coinciden dentro del mismo informe. El resumen ejecutivo habla de 28 acueductos fuera de servicio y ninguno afectado. El apartado de infraestructura, con datos del INAPA, reporta 67 fuera de servicio y dos parcialmente, con 948,603 usuarios afectados. Puede deberse a cortes de hora distintos, pero el documento no lo aclara.

Condiciones marítimas

El Indomet recomienda a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar cerca de la costa atlántica y no adentrarse en el mar por oleaje anormal. En las costas atlántica y caribeña pide precaución por visibilidad reducida, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.

Última actualización del COE

Más temprano, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) había colocado cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene otras 17 provincias en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la vaguada, combinada con el viento del sureste, continuará favoreciendo condiciones de humedad e inestabilidad, con aguaceros de intensidad y frecuencia variables, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones se prevén desde las horas matutinas, principalmente en localidades del litoral costero del Caribe. Durante la tarde, se extenderán hacia poblados del noroeste, la zona fronteriza, la cordillera Central, el valle del Cibao y el suroeste.

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