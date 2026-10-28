En vivo: Rueda de prensa del COE sobre la incidencia de una vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en el primer boletín de este miércoles, colocó cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene otras 17 provincias en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la vaguada, combinada con el viento del sureste, continuará favoreciendo condiciones de humedad e inestabilidad, con aguaceros de intensidad y frecuencia variables, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
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