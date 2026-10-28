COE coloca cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla por incidencia de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene otras 17 provincias en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la vaguada, combinada con el viento del sureste, continuará favoreciendo condiciones de humedad e inestabilidad, con aguaceros de intensidad y frecuencia variables, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones se prevén desde las horas matutinas, principalmente en localidades del litoral costero del Caribe. Durante la tarde, se extenderán hacia poblados del noroeste, la zona fronteriza, la cordillera Central, el valle del Cibao y el suroeste.

¿Cuáles provincias están en alerta amarilla?

El COE mantiene cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla ante los posibles efectos de las lluvias.

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Las demarcaciones bajo este nivel de alerta son:

– Gran Santo Domingo

– Distrito Nacional

– San José de Ocoa

– Monte Plata

– San Cristóbal

¿Cuáles provincias están en alerta verde?

En tanto, el organismo mantiene 17 provincias en alerta verde:

– Dajabón

– Sánchez Ramírez

– Monseñor Nouel

– La Vega

– San Pedro de Macorís

– Hato Mayor

– La Altagracia

– El Seibo

– La Romana

– Samaná

– Pedernales

– Barahona

– Bahoruco

– Independencia

– Azua

– Peravia

– San Juan

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

Ante las condiciones meteorológicas previstas, el organismo recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua.

Asimismo, exhorta a no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta, debido al riesgo que representan las crecidas y las posibles inundaciones.

Las autoridades llaman a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Según las definiciones del COE:

Alerta amarilla: manténgase atento y preparado ante posibles impactos.

Alerta verde: manténgase informado y preparado para cualquier cambio.

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