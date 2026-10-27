COE mantiene en alerta a 22 provincias y el Distrito Nacional, 12 en amarillo

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene los niveles de alerta amarilla y verde para un total de 23 provincias y Distrito Nacional debido a las condiciones meteorológicas asociadas a una vaguada, según el boletín emitido el martes 27 de octubre a las 5:00 de la tarde.

Demarcaciones en alerta amarilla

Las provincias bajo alerta amarilla son Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia, además del Distrito Nacional.

Demarcaciones en alerta verde

En alerta verde se encuentran La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Samaná, Dajabón, Elías Piña, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana y El Seibo.

Pronostican aguaceros fuertes y tormentas eléctricas

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) citado por el COE, la vaguada que afecta las condiciones atmosféricas favorecerá lluvias de moderadas a fuertes, con ráfagas de viento y tormentas eléctricas.

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Las condiciones también representan un riesgo para la navegación. El informe recomienda a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas que operan en la costa atlántica navegar con precaución cerca del litoral y evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

En las costas atlántica y caribeña, además, se advierte sobre la reducción de la visibilidad por los aguaceros, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.

COE prohíbe el baño en ríos y pozas

Como parte de las medidas preventivas, el organismo mantiene activo el Plan de Contingencias para Eventos Hidrometeorológicos y prohíbe el baño en los balnearios de ríos y pozas ubicados en las provincias bajo alerta.

El COE recomienda a la población consultar sus boletines y canales oficiales, revisar los planes familiares de emergencia y preparar una mochila con suministros para 72 horas.

También exhorta a no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables e identificar previamente las rutas de evacuación y los lugares seguros.

Para situaciones de emergencia, la institución recuerda que está disponible el sistema telefónico 9-1-1.