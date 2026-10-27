El Tribunal de la Instrucción del Distrito Judicial de Monte Plata impuso prisión preventiva a Santo Rosario de la Rosa, señalado por su presunta vinculación con labores de tumba y quema de vegetación dentro del Parque Nacional Los Haitises, en el paraje El Guanito, municipio de Bayaguana.

La medida de coerción fue dictada el 23 de octubre, según la información suministrada por las autoridades ambientales.

De acuerdo con un informe de la oficina provincial del Ministerio de Medio Ambiente en Monte Plata, la intervención afectó un terreno de aproximadamente seis tareas, donde fueron eliminados árboles de las especies guama, yagrumo y guayuyo, además de helechos.

Durante la inspección también se identificó una casucha que, según el informe, era utilizada como alojamiento mientras se realizaban labores agrícolas. En el área intervenida se reportó la presencia de cultivos de cúrcuma, jengibre y plátano.

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Investigación en un área protegida

La medida judicial se produce semanas después de la promulgación del Decreto 615-26, que declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación y combate del terrorismo medioambiental.

Sin embargo, la información suministrada sobre este caso se refiere a la presunta tumba y quema de vegetación dentro del parque y no indica que los hechos hayan sido calificados judicialmente como terrorismo medioambiental.

El Parque Nacional Los Haitises es un área protegida de importancia para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de República Dominicana.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales exhortó a respetar los límites y las disposiciones que regulan las áreas protegidas, así como a denunciar las actividades que puedan afectar sus recursos naturales.

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