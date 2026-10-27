Indomet: ¿cuánto ha llovido en Santo Domingo y qué se espera para los próximos días?

Las lluvias continuarán afectando a República Dominicana hasta el viernes, luego de que las precipitaciones acumuladas superaran los 200 milímetros pronosticados inicialmente en algunas zonas del país, informó este martes la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

La funcionaria precisó que, hasta las 2:00 de la tarde de este martes, en el Gran Santo Domingo se habían registrado acumulados de hasta 113 milímetros en 24 horas. En el suroeste, algunas estaciones meteorológicas reportaron cantidades superiores a los 200 milímetros.

Ceballos explicó que las precipitaciones están asociadas a un flujo continuo de humedad procedente del mar Caribe, descrito como un «río de humedad», y a la incidencia de dos vaguadas sobre el territorio nacional.

Según recordó, las autoridades habían advertido hace seis días sobre la entrada de ese flujo de humedad por el litoral sur, con lluvias que se extenderían progresivamente hacia otras regiones.

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La directora de Indomet indicó que los aguaceros persistirán durante el miércoles y el jueves, aunque a partir de este último día se espera una reducción gradual de su intensidad. Las precipitaciones podrían continuar en menor medida hasta el viernes, cuando se prevé una disminución más significativa.

Las lluvias registradas han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en distintas zonas del país, mientras las autoridades mantienen las advertencias por los riesgos asociados a las precipitaciones.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo este martes 27 de octubre, a las 2:00 de la tarde, los niveles de alerta por la vaguada que afecta el país. Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la tarde se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El director del COE, Erdwin Robert Olivares Luciano, precisó que el sistema meteorológico continuará generando precipitaciones importantes en las próximas horas, pero se espera que la intensidad de las lluvias comience a disminuir gradualmente a partir de este viernes.

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta amarilla (12 provincias): Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

Alerta verde (7 provincias): La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Dajabón y Elías Piña.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Según las definiciones del COE:

Alerta amarilla: manténgase atento y preparado ante posibles impactos.

manténgase atento y preparado ante posibles impactos. Alerta verde: manténgase informado y preparado para cualquier cambio.