Aumenta alerta por lluvias en República Dominicana: hay 20 provincias en amarillo y 7 en verde por riesgo de inundación

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este jueves 16 de abril bajo niveles de alerta de inundación a 27 provincias del país y el Distrito Nacional, ante la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera que, combinada con una atmósfera húmeda e inestable, amenaza con provocar copiosas lluvias, con probabilidad de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Según el Informe de Situación No. 6, emitido a las 12:30 de la tarde, 20 provincias se encuentran en alerta amarilla —nivel que implica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas— y 7 en alerta verde (sin aviso de alerta roja), que advierte sobre la posible ocurrencia de un evento peligroso para la población.

Lluvias se intensificarán esta tarde y noche

De acuerdo con los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la actividad de lluvias sobre República Dominicana se intensificará esta tarde y durante la noche, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

Entre las provincias más expuestas por la incidencia de la vaguada son La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Dajabón.

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El Indomet también recomendó a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, por el riesgo de olas anormales, visibilidad reducida y posibles trombas marinas.

Alerta de inundación

Provincias en alerta amarilla

Santo Domingo

Santiago

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

San José de Ocoa

Puerto Plata

El Seibo

Distrito Nacional

Monseñor Nouel

Hato Mayor

Santiago Rodríguez

La Altagracia

La Vega

San Pedro de Macorís

San Cristóbal

Sánchez Ramírez

Montecristi

Monte Plata

Espaillat

Hermanas Mirabal

La Romana

El COE hizo un llamado a los residentes del Gran Santo Domingo a estar pendientes a los avisos de alerta por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y cañadas.

Alerta verde

María Trinidad Sánchez

Samaná

Elías Piña

Valverde

Dajabón

San Juan

Independencia

En vivo: sigue el paso de la vaguada

Más de 400,000 usuarios sin agua potable por la vaguada

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó que 24 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio por la vaguada, dejando sin suministro a una población de 400,928 usuarios. En tanto, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) informó que los sistemas Isa Mana y Duey, afectados por las lluvias, ya fueron recuperados.

Deslizamientos en Duarte y Santiago por lluvias

La Defensa Civil reportó dos deslizamientos de tierra vinculados a la saturación de los suelos. En la provincia Duarte, ocurrió un derrumbe en la comunidad de Jodoba, en el municipio Villa Arriba, que afectó un terreno. En Santiago, un deslizamiento obstruyó parcialmente el paso en una vía de la comunidad de Palo Alto, aunque el tránsito ya fue rehabilitado.

Acciones desplegadas

Los ministerios de la Presidencia y Administrativo mantienen comunicación permanente con el COE y canalizan recursos a través del Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos. El Ministerio de Defensa también se mantiene en coordinación con la entidad.

La Defensa Civil tiene activadas las salas de situación de la sede central y de las provincias bajo alerta, con monitoreo constante de las zonas más vulnerables y coordinación de evacuaciones preventivas. La Cruz Roja Dominicana, por su parte, mantiene activos sus equipos de respuesta, evaluación de daños y apoyo psicosocial en las provincias bajo alerta amarilla.

Recomendaciones del COE ante la alerta de inundación

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los residentes en zonas de riesgo próximas a cuerpos de agua deben estar atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Los conductores deben extremar precauciones por la reducción de visibilidad generada por las lluvias.

Los padres deben impedir que sus hijos accedan a ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con el COE al 809-472-0909, al 9-1-1 o al *462 de la OGTIC.

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