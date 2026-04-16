El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que las lluvias continuarán afectando al territorio nacional durante los próximos días, producto de la combinación de un alto contenido de humedad en la atmósfera y el viento cálido del sureste, que sigue arrastrando nubosidad desde el mar.

La directora de la institución, Gloria Ceballos, explicó que las condiciones favorecen la ocurrencia de aguaceros en horas de la tarde y primeras horas de la noche, con incidencia en distintas regiones del país.

“Hoy jueves va a seguir lloviendo, al igual que el viernes tendremos lluvias. El sábado y el domingo disminuirán en intensidad, pero también va a llover”, señaló. Agregó que los aguaceros se estarán registrando principalmente en el este, la región central, el norte y la zona fronteriza.

Ceballos indicó que, aunque se había previsto una reducción de las lluvias a mitad de semana, las condiciones atmosféricas volvieron a activarse, por lo que la población debe mantenerse atenta a los boletines oficiales.

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COE mantiene y amplía niveles de alerta

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que, ante el pronóstico del Indomet, se mantienen y amplían los niveles de alerta en distintas provincias del país, debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y cañadas.

Provincias en alerta amarilla

Santo Domingo

Distrito Nacional

San José de Ocoa

Santiago Rodríguez

San Pedro de Macorís

Santiago

Puerto Plata

Monseñor Nouel

La Altagracia

San Cristóbal

La Romana

El Seibo

Hato Mayor

La Vega

Provincias en alerta verde

María Trinidad Sánchez

Monte Plata

Duarte (en especial Bajo Yuna)

Hermana Mirabal

Samaná

Espaillat

Sánchez Ramírez

Valverde

Montecristi

San Juan

Independencia

Elías Piña

COE emite alerta por lluvias vaguada mantiene en riesgo a 26 provincias

Méndez exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como a mantenerse en contacto con los organismos de emergencia.

“Es importante darle estricto seguimiento a las informaciones del Indomet, que es el organismo técnico científico que orienta tanto a la población como al COE para la toma de decisiones”, afirmó.

Asimismo, recordó los canales de contacto ante emergencias y reiteró que el COE continuará emitiendo boletines de forma periódica mientras persistan las condiciones de riesgo.

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