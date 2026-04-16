El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este jueves 16 de abril, a las 7:30 de la mañana, un boletín de Incremento y Mantenimiento de Alerta para 26 provincias del país y el Distrito Nacional, en respuesta al paso de una vaguada que se ubica sobre el territorio nacional en varios niveles de la troposfera, combinada con una masa de aire cargada de humedad.

Según el informe del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), las condiciones meteorológicas irán deteriorándose a lo largo del día, con aguaceros moderados a fuertes que se intensificarán especialmente después del mediodía, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles deslizamientos de tierra y granizos en puntos aislados.

COE emite alerta por lluvias vaguada mantiene en riesgo a 26 provincias

Las provincias bajo alerta amarilla

La alerta amarilla, que se activa cuando el desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas— rige actualmente para 14 provincias y el Distrito Nacional:

Provincia Santo Domingo

Distrito Nacional

Santiago

San José de Ocoa

Puerto Plata

Monseñor Nouel

Santiago Rodríguez

La Altagracia

San Pedro de Macorís

San Cristóbal

La Romana

El Seibo

Hato Mayor

La Vega

El COE advierte que los residentes en zonas de alto riesgo próximas a ríos, arroyos y cañadas deben extremar las precauciones ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. Además, se prohíbe el uso de balnearios en todas las provincias bajo alerta.

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Las provincias en alerta verde

Otras 12 provincias se encuentran bajo Alerta Verde, nivel que indica la previsión de un evento peligroso cuya ocurrencia es posible pero aún no inminente:

María Trinidad Sánchez

Samaná

Montecristi

Monte Plata

Espaillat

San Juan

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

Sánchez Ramírez

Independencia

Hermanas Mirabal

Valverde

Elías Piña

En vivo: sigue el pronóstico de lluvia para hoy

Probabilidad de lluvia hoy en Santo Domingo

La respuesta es sí, y con fuerza. Según el boletín del Indomet y reportes de los últimos días, el Gran Santo Domingo está en el centro de la actividad meteorológica. Durante la mañana se registran incrementos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, pero el escenario se complica significativamente a partir del mediodía.

Para la tarde, Listín Diario reporta que el Indomet prevé "incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento" sobre el Gran Santo Domingo. La combinación del calentamiento diurno con el viento cálido del este/sureste y la vaguada activa en varios niveles de la troposfera crea condiciones propicias para tormentas eléctricas de consideración.

Diario Libre señala que las precipitaciones afectarán el sureste del país —que incluye la capital— con posibilidad de granizadas aisladas. La recomendación es evitar zonas bajas propensas a inundaciones urbanas y no cruzar cañadas con alto volumen de agua.

Condiciones marítimas y recomendaciones

En la costa atlántica, el COE recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido al viento anormal y el oleaje peligroso. La costa caribeña no registra restricciones por el momento.

Las autoridades instan a la población a:

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos.

Comunicarse con el COE a través del 809-472-0909, el 9-1-1 o el *462 de la OGTIC.

Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

El boletín fue firmado por Juan Manuel Méndez García, Director General del COE, en cumplimiento del artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

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